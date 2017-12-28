原标题：北京今年大气污染防治有明显成效

今年大气污染防治有明显成效

PM2.5累计平均浓度57微克／立方米

本报讯(记者张楠)“大气污染防治取得明显成效。” 市人民政府秘书长李伟向人大常委会报告市人大代表建议办理工作情况时表示，截至12月25日，PM2.5累计平均浓度为57微克／立方米。

今天上午，市十四届人大常委会第四十三次会议听取和审议市人大常委会、“一府两院”关于2017年市人大代表建议、批评和意见办理情况的报告。

截至11月底，2017年市人大代表共提出建议973件。李伟介绍，“市人大常委会交市政府办理的建议共873件。其中，会议期间交办852件，闭会期间交办21件，已全部依法按期办复。”

李伟表示，吸纳代表提出的整治违法建设的建议，深入开展疏解整治促提升专项行动，全面治理“开墙打洞”、占道经营、背街小巷，拆除违法建设超过5600万平方米，腾退土地9171公顷。补充公共服务设施和菜场等便民商业网点，提升生活性服务业品质，“一刻钟社区服务圈”覆盖率提高到87.5%。

吸纳代表关于加快文化带规划和绿色生态建设的建议，明确“一核―城三带两区”文化中心建设总体框架，大运河、长城、西山永定河3个文化带的保护建设全部启动；推进完善一道绿隔建设，实施“增彩延绿”工程，新增造林面积16.9万亩，森林覆盖率达到43%。

在推动京津冀协同发展方面，截至11月底，累计不予办理登记业务1.85万件，关停退出一般制造业企业1990余家，调整疏解动物园、大红门等一批区域性批发市场；新机场航站楼已经封顶封围，首都地区环线高速主体工程基本建成，完成京津风沙源治理103万亩、京冀生态水源林建设50万亩，在交通一体化、生态环保、产业对接协作等三大重点领域率先取得突破。

在治理“大城市病”方面，李伟介绍，针对代表关于治理大气、垃圾污水和环境整治等方面的建议，严格落实大气污染防治强化措施，狠抓散煤供暖、高排放车、“散乱污”企业、扬尘等污染源治理，有效发挥区域联防联控机制作用，大气污染防治取得明显成效。

结合代表提出的治理交通拥堵的建议，继续实施缓堵专项行动计划，完成疏堵工程718项，广渠路二期、京良路等主干路建成通车，轨道交通运营里程达到608公里，日均客运量超过1000万人次。加大交通秩序整治，规范发展网约车、共享单车，中心城区绿色出行比例达到72%。

在持续改善民生方面，李伟称，长期以来，教育、医疗、养老、住房、食品安全等民生问题，始终是代表关注的重点，市政府在制定相关政策时，认真研究采纳代表建议。

其中，在养老、住房保障、老旧小区改造等方面，落实居家养老服务条例，建设街(乡镇)养老照料中心、建成社区养老服务驿站230家，推进医养结合“三边四级”养老体系基本形成。截至11月底，已累计建设筹集各类保障性住房49万套、竣工41万套，完成16.8万户棚户区和5000万平方米老旧小区综合整治任务。

(责编：赵爽、李栋)