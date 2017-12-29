条码支付将有“驾驶证”

据新华社北京12月28日电 （记者许晟）中国人民银行日前印发条码支付业务规范要求，支付机构开展条码支付业务，应按规定取得相应的业务许可，并按相应管理办法规范开展业务。

中国社科院金融所支付清算研究中心特约研究员赵鹞说，随着条码支付技术的提升，各方就条码支付的普遍问题与业务、技术标准已达成共识，央行发布的条码支付业务规范，使条码支付有了“驾驶证”和“交规”。

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