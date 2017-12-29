条码支付将有“驾驶证”

据新华社北京12月28日电 （记者许晟）中国人民银行日前印发条码支付业务规范要求，支付机构开展条码支付业务，应按规定取得相应的业务许可，并按相应管理办法规范开展业务。
中国社科院金融所支付清算研究中心特约研究员赵鹞说，随着条码支付技术的提升，各方就条码支付的普遍问题与业务、技术标准已达成共识，央行发布的条码支付业务规范，使条码支付有了“驾驶证”和“交规”。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】