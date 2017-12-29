原标题：明年积极财政政策聚力增效

27日至28日召开的全国财政工作会议对明年财政工作作出具体部署。《经济参考报》记者从财政部获悉，明年我国将继续实施减税降费，进一步减轻企业负担。与此同时，着力支持打好防范化解重大风险等三大攻坚战。加快财税制度改革，抓紧制定中央与地方收入划分改革总体方案，深化税制改革。

积极 明年继续实施减税降费政策

2018年的脚步越来越近，这一年将是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在这样的关键一年，我国财政政策走向备受关注。

全国财政工作会议对明年财政工作作出了具体部署，2018年财政工作图景已经徐徐展开：将坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性。继续实施减税降费政策，进一步减轻企业负担；调整优化支出结构，提高财政资金使用效率，着力支持在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，推动解决发展不平衡不充分问题；完善预算管理制度，全面实施绩效管理；逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，加快推进基本公共服务均等化，促进经济社会持续健康发展。

2017年以来，积极财政政策为保持经济运行在合理区间，以及助力供给侧结构性改革方面可谓“功不可没”。

一方面，我国着力降低企业税费负担，落实并完善营改增试点政策，出台简并增值税税率等措施，进一步清理规范政府性基金和涉企收费，全年为企业减负将超过1万亿元。

另一方面，我国供给侧结构性改革深入推进，财税政策对振兴实体经济的支持力度不断加强，首台（套）重大技术装备推广应用鼓励等政策落实完善。在创新驱动发展战略深入实施的背景下，加大研发费用税前加计扣除政策力度等政策陆续落地，财税政策促进经济结构优化和新动能加快成长。

此外，财政支出结构调整力度加大，支出精准度提高，聚焦深度贫困地区推进脱贫攻坚，加大民生等重点领域支持力度，困难地区基本民生兜底得到较好保障。据统计，近年来中央财政补助地方专项扶贫资金年均增长22.7%。

2018年财政工作图景已经徐徐展开。明年财政政策还将延续积极取向，这将是我国自2008年以来连续第11年实施积极财政政策。值得关注的是，在今年减税降费已达万亿规模的基础上，明年还将继续实施减税降费政策，进一步减轻企业负担。“在减税降费的同时，要健全收费基金项目动态管理机制和乱收费投诉举报查处机制，防止收费项目反弹。”财政部部长肖捷强调。

重点 助力三大攻坚战和供给侧结构性改革

“2018年，积极的财政政策要聚力增效，统筹兼顾、突出重点，着力支持打好三大攻坚战，有力有序做好各项财政工作。”肖捷表示，在支持打好防范化解重大风险攻坚战、精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战这三大攻坚战的同时，要按照高质量发展的要求，扎实做好深化供给侧结构性改革、落实创新驱动发展战略、支持实施乡村振兴战略、推动区域协调发展、加快财税制度改革、提高保障和改善民生工作、强化财政管理监督、推动形成全面开放新格局等8个方面的重点工作。

值得关注的是，除了“积极”之外，“增强可持续性”也成为明年财政政策的关键词。今年以来，财政部不断强化地方政府债务风险防控，印发进一步规范地方政府举债融资行为、坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资等文件，设定“正面清单”和“负面清单”，严禁各种形式的违法违规或变相举债，组织核查地方政府违法违规融资问题并公开曝光典型案例。

“要提高底线思维能力，始终绷紧财政可持续这根弦。”肖捷强调。

在支持打好防范化解重大风险攻坚战方面，肖捷表示，要有效防控地方政府债务风险，各地要对本地债务负责。坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。

在支持打好精准脱贫攻坚战方面，坚持现行脱贫标准，进一步集中资源、突出重点。向深度贫困地区聚焦发力，进一步扩大中央财政专项扶贫资金规模，地方财政也要多渠道筹措资金。瞄准特殊贫困人口精准帮扶，创新资金使用机制。强化财政扶贫资金管理，建立完善常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。

在支持打好污染防治攻坚战方面。将采取更有力的举措，推动生态环境质量总体改善。具体举措包括继续开展北方地区冬季清洁取暖试点和秸秆综合利用试点，发展清洁能源。深入开展山水林田湖草生态保护和修复工程试点等。

此外，深化供给侧结构性改革方面，一是支持制造业优化升级。综合运用财政专项资金、政府投资基金等方式，支持“中国制造2025”重点领域建设，推动工业与互联网深度融合。二是促进新动能持续快速成长。实施“互联网+服务升级”行动，支持传统服务业转型升级和现代服务业加快发展。三是继续推进“三去一降一补”。用好中央财政专项奖补资金，支持钢铁、煤炭行业去产能。推动煤电行业化解过剩产能。

推进 明年将继续加快财税制度改革

今年以来，出台个人收入和财产信息系统建设总体方案、划转部分国有资本充实社保基金实施方案等改革方案，水资源税改革试点扩大到10个省份……多项财税改革向纵深推进。明年，将继续加快财税制度改革。

会议指出，站在更高起点上加快现代财政制度建设。要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，科学界定各级财政事权和支出责任，形成中央与地方合理的财力格局，加快推进基本公共服务均等化。要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，立足于党的十八大以来已确立的预算制度主体框架，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，全面实施绩效管理。要深化税收制度改革，围绕优化税制结构，加强总体设计和配套实施，推进所得类和货物劳务类税收制度改革，加快健全地方税体系，提升税收立法层次，完善税收法律制度框架，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

具体到2018年的财税制度改革，主要有三方面内容：一是健全财政体制。稳步推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革。抓紧制定中央与地方收入划分改革总体方案。深化转移支付制度改革，完善支持农业转移人口市民化的财政政策体系。二是完善预算管理制度。进一步推进预算公开，扩大向社会公开的重点支出项目范围。推动预算编制的科学化和标准化，进一步做实部门预算项目库，完善预算支出定额标准，发挥好预算评审作用。扩大政府财务报告编制试点范围。三是深化税制改革。继续完善增值税制度，推进地方税体系建设，同时，推进政府购买服务改革。

(责编：蒋琪、李栋)