原标题：重返4万亿美元 外贸调结构待续

强势增长的进出口即将创下一个新纪录。在12月28日召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰披露，今年前11个月，我国外贸进出口累计额按美元计算为3.7万亿美元，同比增长12%，按照这个速度，如果不出现特殊的情况，预计今年我国外贸进出口总额将再次突破4万亿美元，对国民经济增长的拉动作用明显。而考虑到国内企业内生动力仍在积聚，政策红利也将继续释放，预计明年我国外贸进出口将保持稳中向好的势头。

“V形”反转

如果将近五年我国外贸进出口走势标在坐标系上，就能收获一场“V形”反转的好戏。根据海关总署数据，2013、2014年两年，我国外贸涨势迅猛，全年货物进出口总额分别为4.16万亿美元、4.3万亿美元，位居世界第一。不过2015、2016年，受国际贸易市场整体低迷等影响，我国外贸压力渐显，全年进出口总额仅为3.95万亿美元、3.68万亿美元。

外贸疲弱的态势，直到去年底今年初才出现转机。在各方利好推动下，今年前11个月，我国外贸进出口总额达到了25.14万亿元，同比增长15.6%，增速创六年新高，且数额已经超过去年全年进出口总额。业内人士直言，今年外贸总额若顺利突破4万亿美元，便实现了时隔两年后的反弹。

“我国外贸正在经历一轮恢复性增长，过去几年间，外贸增速持续低迷，甚至出现了两年的负增长，这造成了较低的基数，有利于外贸的反弹”，国家发改委对外经济研究所综合研究室副主任杨长湧指出，近两三年，我国先后出台了十余项外贸稳增长、贸易便利化的政策措施，考虑到政策的滞后性，红利效益正在逐渐释放中。

此外，国际经济形势整体复苏及市场的活跃拉动了中国出口的增长。中国人民大学金融研究院研究员刘英分析指出，当前全球经济已经步入了复苏轨道，不仅美欧日等发达经济体经济回暖明显，南非、印度等发展中国家经济趋于向好，这对中国外贸进出口是重大利好。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，外贸尤其是出口强势反弹，对经济的重要拉动作用毋庸置疑。今年前三季度，我国进出口20.29万亿元，同比增长16.6%，而同期我国GDP总量为59.32万亿元，同比增长6.9%。

有分析指出，今年以来，外贸中的出口形势一直保持向好态势，前三季度出口对GDP增长贡献率开始由负转正，考虑到四季度经济增长下滑压力相对有限，经济动能韧性仍在，净出口对GDP的贡献可能仍会为正值。

跨境电商、民企角色强化

实现快速增长的同时，我国外贸内部结构也在加速优化。数据显示，在1-11月我国货物贸易总额中，民营企业出口占比继续提升，一般贸易增速快于加工贸易，中西部增速快于东部地区。高峰也指出，近几年我国在外贸领域坚定推进供给侧改革，外贸企业劳动效率、资本效率等得到有效提升，产品品种、质量、档次向中高端化、智能化的方向发展。总体上看，我国外贸进出口正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，发展潜力逐步释放。

“跨境电商、市场采购等出口增速明显快于外贸整体增速，正成为外贸增长的新亮点”，海关总署新闻发言人黄颂平在评价1-11月我国外贸形式时曾如此表示。他直言，随着供给侧结构性改革的不断深化，企业越来越多地把着力点放在以技术、品牌、质量为核心的外贸新优势培育上，企业创新能力及国际竞争力进一步增强。

另一个值得关注的亮点是，近年来在我国经贸市场中，民企的角色一直被强化。黄颂平介绍，今年前三季度，我国民营企业进出口7.81万亿元，增长17.8%，占我国进出口总值的38.5%，比去年同期提升0.4个百分点。其中，出口5.23万亿元，占出口总值的46.8%，继续保持着第一大出口经营主体的地位。

在中国银行国际金融研究所研究员盖新哲看来，过去我国外贸高速增长主要依赖于外商投资和低要素成本驱动，这就决定了我国外贸结构中加工贸易占比高、外资企业占比高。而如今，我国人口红利逐步褪去，正在培育以技术、品牌等方面为核心的竞争新优势，国内庞大的市场和相对完善的供应链对提高外贸竞争力的作用逐步凸显，竞争优势来源逐步内生化，必然带来外贸结构中更加倚重一般贸易、国内企业。

经贸强国新目标

“目前，各方普遍看好明年全球经济增长态势，而从国内看，企业内生动能正在积聚，商务部也将继续鼓励企业增强创新驱动，提升科技进步对外贸的贡献率，提高全要素生产率，逐步实现外贸高质量发展”，高峰表示，据此，商务部预计明年我国外贸进出口仍然能够保持稳中向好的发展势头。

中国贸促会研究院国际投资研究部主任刘英奎也认为，当前我国经济平稳增长，促进贸易平稳增长、提质增效仍是外贸政策主基调，同时，我国出口产品的竞争力也在持续提升，这些因素均是托底未来一段时间我国外贸增势的驱动力。

值得一提的是，刚刚闭幕的全国商务工作会议对外宣布了我国建设经贸强国的时间表，即2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。对此，商务部外贸司司长任鸿斌解释称，要推进贸易强国建设，必须要在国际市场、国内市场、商品结构、经营主体、贸易方式等方面实现优化，“具体来说，就是要加快培育外贸新业态，适时扩大跨境电商综合试验区范围等”。

不过谈及明年我国外贸形势，任鸿斌提醒，短期内外贸不稳定性、不确定性因素依然较多，需要提高警惕，例如美国拒不终止对华反倾销调查使用“替代国”做法、地缘政治风险等，“此外，今年进出口额基数较高也对明年外贸增速形成一定制约”。

(责编：李栋、赵爽)