今年我国农民人均收入有望破1.3万

原标题：【中国乡村走向振兴】今年我国农民收入将创历史新高

央视网消息（新闻联播）：党的十八大以来，中央多措并举，拓宽农民增收新渠道，使农民收入保持持续较快增长。农业部预计，今年我国农民人均可支配收入有望突破1.3万元，创历史新高。

农业部最新发布，目前，我国已有82%的农村土地完成承包经营权确权，预计2018年年底前，全国农村土地确权将基本完成。

承包经营权确权，让农民最大的财产——土地给农民带来更多的收入。在四川眉山金光村，当地农民以入股的方式，将承包地的经营权流转给一家水稻合作社。

为了让农民享有更多财产权利，十八大以来，我国农村改革不断深入。目前，已有28个省份整省推进农村土地确权；13个省份完善“三权分置”办法的实施意见；100多个县市区探索农村集体产权制度改革。

中国社会科学院学部委员 张晓山：农民最大的财产，怎么样能够真正地变现，能够增值，农民能够分享到增值的收益，这样财产性收入能够有一个大幅度的增长，这就对农民的增收有一个可靠的源泉和一个比较坚实的基础。

中央从制度安排上增加农民财产性收入的同时，还壮大“互联网+”等新产业新业态，拓展农民收入持续较快增长新的动力源。农业部测算，目前，新产业新业态使农户农业经营收入增长了67%。仅仅农村电商，就成为2000万农民的主要收入来源。

在增强农民增收内生动力的同时，针对农民工资性收入增幅下降的问题，国家支持农民返乡创业创新，就近就业。目前，已发布1096个农村“双创”园区，创建41个国家现代农业产业园，让不少农民在本乡本土有了一份工资性收入。

河南省兰考县徐场村村民 徐红霞：现在我和我老头在厂里面一个月就是挣万把块钱，在家里还能看孩子还能照顾老人，我心里可满足。

农业部农村经济体制与经营管理司司长 张红宇：农民应该讲这些年，特别是党的十八大以来，收入在不断增长。城乡（居民收入）之比已经由2009年的历史最高点1：3.33缩小到了1：2.72。

中国要富，农民必须富。在一系列强农惠农政策推动下，五年来，我国农民收入增长近50%，农民收入增速连年跑赢城镇居民。

(责编：蒋琪、李栋)