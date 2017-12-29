路面能发电，智慧交通不遥远

车辆在承载式光伏高速公路上行驶。

新华社记者 朱 峥摄

28日，我国首条承载式高速公路光伏路面试验段在济南正式通车，实现利用高速公路路面并网发电。由于路面能发电、未来还可能为行进中的电动汽车无线充电——这段全长仅一公里的试验路段，引发人们对智慧交通的无限遐想。

在电动汽车加速普及、自动驾驶技术逐渐被人们接受的新技术潮流下，推动道路信息化、实现路车协同也被提上日程，智慧交通似乎离我们渐行渐近。

“身板单薄”，但行车不受影响

试验段位于济南绕城高速南线，长1120米，光伏路面铺设长度1080米，净总面积5875平方米，分布式并网发电装机容量峰值功率817.2千瓦，采用全额上网模式并网发电，预计年发电量约100万千瓦时。试验段的路面呈现出与其他高速公路不同的灰白色，半透明，颗粒感较强。工作人员介绍，这种新型公路由三层构成：最表层为透光混凝土路面，具有高强度和超过90％的透光率；中层为光伏板，可利用路面空闲时间吸收阳光发电；底层为绝缘层，三层结构总厚度不超过3厘米。

虽然“身板单薄”，但在光伏路面上行车丝毫不受影响。据了解，12月20日，山东省公路检测中心对光伏路面承重能力和抗滑性能等路用性能指标进行了专业检测，各项指标均满足国家相关规定，合格率达到100％。目前，试验段已经实现为路灯、电子情报板、融雪剂自动喷淋设施、隧道及收费站提供电力供应，余电上网；未来还将推出电子标志标线、路面电热融雪等功能。

“光伏路面利用现有道路资源，无额外占地、无污染排放，对于节能减排、改善我国能源格局具有深远意义。”投资建设单位齐鲁交通发展集团董事长徐春福说。

汽车移动无线充电有望成真

除路面发电外，光伏高速公路未来或许可为电动汽车无线充电，更让人们对它充满期待。不过，这一愿景的实现仍需时日。“电动汽车在行进中无线充电，实验已经证明是可行的。”徐春福介绍，试验段尚未涉足无线充电，但未来将开展的功能中，汽车移动无线充电、互联网覆盖、大数据集成与分析都是重要的组成部分。

光伏路面的普及，面临的主要障碍是建设成本。参与项目研发的山东光实能源有限公司总经理李武介绍，光伏路面建设成本比普通高速公路高出不少。“但随着产业协同和技术进步，其成本有很大下降空间，推广价值也更大。”

维护方面，实验室数据显示，光伏路面比普通高速公路的维护成本要低。“风吹、雨水冲刷就能实现清洗，一星期左右清洗一次就可以。”李武说，光伏路面采取了模块化设计，出了问题也可以快速修复。

光伏路面将成智慧交通重要载体

近年来，铁路信息化、汽车自动驾驶技术等交通领域的变革，让人们对于交通出行的智慧化有了新期待。

“光伏路面技术是交通基础设施产业朝着智慧交通目标进行的一次技术创新和储备。”同济大学教授张宏超说，未来智能电动车辆离不开公路的电气化，光伏路面提供的能源，将使公路真正成为智慧交通的空间载体、能源和信息交互平台。

在徐春福看来，电气化的下一步是形成车路协同，也就是车与路的能量和信息交互，实现车辆状态信息、行驶参数以及海量数据的上传下行，并通过光伏路面的内建定位点获取精准定位信息，实现交通系统在统一指挥下的有序通行和无人驾驶。

张宏超认为，一旦实现光伏路面与智能车辆的能量和信息交互，必将改变未来交通的模式，促进交通产业、信息产业和汽车产业的全面升级换代，“这些技术的实现尚需时日，但我相信这一天并不遥远。”

（综合本报记者肖家鑫和新华社记者陈灏、袁军宝报道）

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