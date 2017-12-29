买新能源车，为啥怪事多？

让好车走进千家万户，还得扫除众多障碍，比如破除地方保护主义，建立互联互通的数据开放平台，让消费者尽快享受到高科技带来的“红利”

“插电混动汽车不用担心行驶中电量用光，更高端、更环保，本应受到政策鼓励，可为啥在某些城市不被待见？”前不久，某跨国公司员工赵宁打算买一台新能源汽车，可自己看中的某品牌插电混动汽车在他所居住的城市竟然享受不了新能源车的政策优惠。4S店销售经理告诉他，按照国家规定，插电混动跟纯电动汽车本可以一样享受政府补贴。可是，为保护没有这项技术储备的本地汽车企业，该城市硬是“上有政策、下有对策”多年，削减了对插电混动汽车的补贴，让赵宁左右犯难。

电动汽车领域的地方保护，远不止这些。由于集团客户的推广能带来更有效率的充电设施网络，各地在推广新能源汽车时都采取了政府、机构、企业等客户先行的策略。地方保护主义保护了落后，限制了竞争，其结果是好的企业被行政力量限制在狭小、割裂的市场中，很难做大，消费者享受不到高科技带来的“红利”。

有人说，新能源汽车发展方向是智能互联。更多的保护枷锁存在于这一新兴领域。目前，智能网联汽车企业推出的智能网联系统大多是封闭的，但智能化、网联化要求建立开放的平台。因为，只有真正实现了不同品牌汽车之间的联网和数据传输，自动驾驶才能变为现实；只有对数以百万、千万级在线用户大数据的分析和处理，导航软件才能越来越好用，汽车才能更智能，车企也才会真正了解用户需求。建立互联、互通的开放平台，是汽车“驶向”智能网联的第一步。

电动化、智能化、网联化、共享化，已成为中国汽车消费迈向中高端的主旋律，新能源汽车、智能互联汽车发展过程中的种种“怪现象”，不仅“伤害”了行业发展，更让人们无所适从，而这仅仅是汽车消费升级众多障碍中的一小部分。

比如，现在二手车交易日趋活跃，不少人愿意买相对高端的二手越野车，但登录二手车论坛会看到不少买到事故车的惨痛案例，总是让人不放心。特别是那些想买高端二手车的车主，就更不能随便做决定了。这样的烦恼，相信不少人都遭遇过。

市场环境建设不足，也止住了不少消费者迈入中高端汽车市场的脚步。我国车市已经进入“微增长”时期，新车销售的峰值不久就会到来，而一个健康有序的二手车市场，是确保未来每年3000多万台新车销售的重要基础。可是，我国二手车市场长期存在诚信缺失问题，让买卖双方很难真正踏实。尽管近两年以“去中介化”为卖点的二手车电商蓬勃发展，部分解决了这个问题，但还有很远的路要走。

随着我国新型电动汽车、智能互联汽车市场规模扩大，破除形形色色的保护枷锁、清除消费升级障碍已成为当务之急。这需要相关配套政策的完善，也需要车企发展观念的转变。

不久前，推出全球首辆互联网汽车并借此带动销量快速增长的上汽乘用车，与合作伙伴阿里一起向汽车行业开放了“斑马智行2.0”平台。明年，搭载这一车联网系统的东风雪铁龙车型将投放市场。以开放之心，集各方之力，给消费者更好的体验，这样的产品才会受欢迎。

(责编：蒋琪、李栋)