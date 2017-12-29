国家土地督察沈阳局约谈哈尔滨两县区

27日，受国家土地总督察委托，国家土地督察沈阳局在沈阳召开了2017年土地督察公开约谈会，重点对哈尔滨市宾县和呼兰区政府违法违规利用土地的行为进行约谈，督促地方坚持法治思维、底线思维，不折不扣贯彻执行土地管理有关法律法规和中央有关决策部署。
约谈会对哈尔滨市普遍存在的违法违规用地问题提出了整改要求和建议，宾县和呼兰区政府负责人对存在的问题进行了原因剖析和深刻反思，表示将有效规范土地资源管理秩序。
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