2017年为企业减负将超1万亿元 明年继续实施减税降费政策

全国财政工作会议27日至28日在京召开，财政部部长肖捷表示，党的十八大以来，我国坚持实施积极的财政政策，财政赤字由1.2万亿元增加到2.38万亿元，但赤字率一直控制在3%以内。实施大规模减税降费，营改增累计减税近2万亿元。取消、免征、停征和减征1368项政府性基金和行政事业性收费，涉及减收金额3690亿元。2017年，落实并完善营改增试点政策，全年为企业减负将超过1万亿元。
明年积极的财政政策要聚力增效，统筹兼顾、突出重点，着力支持打好三大攻坚战，同时做好深化供给侧结构性改革、支持实施乡村振兴战略等8个方面的重点工作。要继续实施减税降费政策，进一步减轻企业负担，健全收费基金项目动态管理机制和乱收费投诉举报查处机制，防止收费项目反弹。
在财税改革方面，明年将稳步推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革，抓紧制定中央与地方收入划分改革总体方案；进一步推进预算公开，推动预算编制的科学化和标准化等。
在强化财政管理监督方面，将全面实施绩效管理，提高财政工作效率、财政政策效能和财政资金效益。同时，加强地方政府债务管理，继续坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。
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