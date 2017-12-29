中国铁路再次调整运行图 石济高铁、九景衢铁路28日开通

28日，中国铁路调整运行图。当日，石家庄至济南高速铁路开通运营，两地列车运行时间由原来的3小时47分缩短至最快2小时9分，标志着我国“四纵四横”高速铁路网中的“四横”完美收官。
28日，九江至景德镇至衢州铁路也开通运营。这条铁路开通后，景德镇至九江、杭州、郑州将结束无直通列车的历史，最快铁路旅行时间分别约1小时、3小时、5小时。同时，景德镇至福州最快铁路旅行时间将由原来的11.5小时压缩至3小时内。
在华东，27.55公里的淮萧客车联络线正式贯通。这条郑徐高铁萧县北站至淮北北站的铁路联络线，使淮北地区迈入了高铁时代，也使淮北至上海最快全程运行时间缩短至3小时32分，比原先缩短了4小时40分；淮北至北京最快运行时间为4小时，结束了原先没有直达至北京列车的历史。
在西部，得益于西安至成都高铁开通，天津地区也首次有了直达成都的高铁列车。以此为标志，从成都始发直达高铁实现了京津冀全覆盖。值得关注的是，这趟列车由中国最新研发的中国标准动车组CR400BF列车担当，这也是“复兴号”首次在西南地区开行。
在中部，启用新运行图后，京广高铁、郑徐高铁、郑西高铁、西成客专在郑州交会，实现中西部高铁路网“互联互通”再延伸。届时，郑州东站至成都东站的高铁运行时间由调图前的11小时12分缩短至5小时9分。
此外，新运行图还公布了渝贵铁路运输方案。预计明年初开通的渝贵铁路，设计时速为200公里，是四川、重庆通达贵州、广西、广东的快速出海通道。
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