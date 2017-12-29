中国网购有多强？CNN：除波音747还能买摩天大楼

[环球网报道记者张骜]“现在登录中国电商网站，你就可以竞买摩天大楼。”12月28日，美国有线电视新闻网（CNN）报道称，在中国科技巨头阿里巴巴旗下的淘宝网上，专门为破产企业开辟了一个拍卖资产的版块，其中，一栋37层、500英尺高的大楼正在进行拍卖。
“买家们行动要快。”CNN在报道中提醒说，这笔买卖将于1月2日敲定，要价5.53亿元。“需要注意的是，这栋建筑还未完工，买家需要自己完成修建工作。”照片显示，这栋建筑四周还围着支架和建筑材料。
经环球网记者查询后了解，外媒提到的网上大楼拍卖是由山西省高级人民法院发起。该法院将于2018年1月2日10时至2018年1月3日10时进行公开拍卖活动，平台就在山西省高级人民法院自己的淘宝网司法拍卖网络平台。
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