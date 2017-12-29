2017北青网新金融大会暨地产金融创新论坛在京隆重举办

新常态成为近年来的一个新的经济特征，一直是金融及其相关行业关注的重点。2014年5月，习近平主席第一次提到“新常态”，并向世界描述了中国经济的一系列新表现，包括增速变化、结构升级、动力转变。

同时，习近平主席特别阐述了新常态派生新机遇，指出新常态下中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元，发展前景更加稳定。

那么，在这些现象的背后，有哪些值得关注的问题，又会获得哪些机遇。12月28日，北青网、参考消息客户端、一带一路＋普惠金融研究院联合主办的“新常态、新金融、新地产” 2017 新金融大会 暨地产金融创新高峰论坛在北京新云南皇冠假日酒店隆重举办。

开幕式现场

大会上，北青网董事长刘鹤发表了开幕致辞。刘鹤说：习近平主席提出了“一带一路”重大倡议。4年来，“一带一路”从规划走向实践，从愿景变为行动。目前，随着“一带一路”战略实施，中国已经成为经济全球化最主要的推动力量。有机构统计，中国每年都在“一带一路”沿线国家投资1500亿美元用于基础设施建设，而进行基础设施建设，打造开放合作平台，深化互联互通和产业合作，离不开完善的金融保障体系。

北青网董事长刘鹤发表开幕致辞

刘鹤表示，北青网作为一家有着强烈社会责任感的主流媒体，希望通过自身媒体平台的影响力，把金融行业与传统行业汇聚到一起，群策群力，探索如何实现金融赋能实体经济。

据了解，论坛首先进行的是主题演讲活动。全国工商联原专职副主席、中国民营经济研究会会长庄聪生，丝路产业与金融国际联盟常务副理事长、中国华信能源集团首席经济学家潘峙钢，中国东南欧洲商业协会（CSEBA）亚太区主席李真苇、中国银监会国有重点金融机构监事会监事陈伟钢、中国华融资产管理公司副总经理王文杰、中国人民大学经济学院教授、经济学家李义平等来自监管层以及学术界的代表分别发表了主题演讲。

中国银监会国有重点金融机构监事会监事陈伟钢对金融与科技的融合下，未来银行的变革进行了预判。他说：“未来的银行，应该是向微众银行发展。它是零干预，客户在贷款时，不需要任何人审贷、放款、贷后管理。”

而丝路产业与金融国际联盟常务副理事长、中国华信能源集团首席经济学家潘峙钢也表达了科技对金融的影响：“人工智能、大数据、云计算等技术，已经对新金融带来冲击，将来也会重构传统金融的基因工程。”

中国人民大学经济学院教授、博士生导师李义平表达了房地产领域可能引发的金融风险。在李义平看来，现阶段防范风险，重点是防范金融风险。当前，金融风险之一正是房地产领域。

中国人民大学经济学院教授、博士生导师李义平发表主题演讲

李义平说：房地产是实体经济还是虚拟经济，需要区分房产的居住和投资属性。“房子用来住的时候，房地产就是实体经济；房子用来炒的时候就是虚拟经济。”

本次峰会还邀请了多位监管层学术界及优秀行业代表，围绕着国内监管机构最新金融科技政策解读、金融与互联网融合业务的合规及风险管理、房地产等支柱产业如何在互联网背景下充分应用多种金融工具及合规监管等领域展开了交流讨论。

论坛圆桌对话环节现场

本次论坛本着“互联，共享，开放，创新”的宗旨，借经济学家、银行家、企业家们的智慧，在金融企业与传统金融企业之间架起一座永通的桥梁，使金融真正赋能实体经济，让金融真正普惠中小企业与老百姓。

(责编：朱江、仝宗莉)