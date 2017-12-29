质检总局：我国约每4辆车中有1辆曾被召回

人民网北京12月29日电 （邢郑） 记者从质检总局获悉，今年以来，截至12月28日，国内各主要汽车产品生产者共实施缺陷汽车产品召回251次，召回缺陷汽车2004.8万辆，在2016年突破1000万辆的基础上，增加77%，再创新高，并连续第四年刷新年度召回数量纪录。

据悉，自2004年我国实施缺陷汽车产品召回制度以来，已累计实施汽车召回1548次，召回缺陷汽车5673.8万辆，其中，18大以来的五年，实施1013次召回，召回缺陷汽车4729.9万辆，占14年来召回总量的83%。

质检总局执法督查司司长严冯敏表示，从总体数量上看，我国几乎每4辆车当中就有1辆曾经实施过召回（汽车召回有关数据情况见图表1、2）。

据严冯敏介绍，2017年缺陷汽车召回有以下5个特点：

召回规模仅次于美国位列全球第二位

近三年，我国年度缺陷汽车召回数量依次为558.6万辆、1133.5万辆和2004.8万辆，每年增幅均超过50%，年度召回数量已远超德国、英国、日本等汽车市场发达国家，召回规模仅次于美国位列全球第二位。

气囊和安全带总成的召回数量最多

今年召回的缺陷汽车产品中，集中反映五个问题：首先是气囊和安全带总成的召回数量最多，涉及车辆1063.8万辆，占召回总数量的53.1%；第二是发动机总成，涉及车辆409.6万辆，占召回总数量的20.4%；第三是转向系统总成，涉及车辆175.7万辆，占召回总数量的8.8%；第四是电气设备总成，涉及车辆165.5万辆，占召回总数量的8.3%；第五是车身总成，涉及车辆80.5万辆，占召回总数量的4%。

单次大规模召回活动频繁

从历年召回统计数据来看，在召回数量排在前10名的召回活动中，有6次是在2017年实施的，其中1次超过200万辆、3次超过100万辆，并且部分大规模召回活动是由同一问题引发，汽车产品缺陷问题呈现多品牌、跨区域、集中化的趋势。截至目前，因高田气囊事件共38家汽车企业实施召回126次，涉及车辆1951.6万，是近年来召回数量最多的召回活动。其中仅2017年，就有29家汽车企业，召回36次，涉及车辆987万辆。

受质检总局缺陷调查影响的召回比例较高

截至目前，质检总局开展缺陷调查工作引发汽车召回58次，召回缺陷汽车1358万辆，占全部召回数量的近70%。仅高田气囊事件缺陷调查影响召回数量就达987万辆，占全部汽车召回数量的49.2%。

全球召回同步实施

在今年实施的251次缺陷汽车召回活动当中，有58%是全球召回，相关生产者积极确保了全球召回活动在中国市场同步发布及同期实施。同时，近年来出现越来越多由中国缺陷调查引发全球召回的情况，如燃油泵缺陷调查，促使大众汽车公司在中国召回181.8万辆，并引发全球召回。

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