工商总局：5年共查处经济违法案件约427万余件

人民网北京12月28日电 （邢郑） 记者从国家工商总局获悉，5年来，工商和市场监管部门共查处经济违法案件427.2万件。

数据显示，五年来共查处经济违法案件427.2万件。加强反垄断与反不正当竞争执法，五年来立案查处利乐等垄断案件79件，查处不正当竞争案件15.3万件。

涉及的行业包括供水、电力、燃气、烟草、盐业、电信、银行、保险、医药、旅游、广播电视、港口航运、公路运输、建筑工程、油品销售、家居市场、民爆器材、动漫游戏、烟花爆竹、审计服务、商用密码器、食品包装材料等。

众所周知，工商总局直接对3件涉及全国范围的重大垄断案件进行了调查。其中，2014年对北京盛开体育发展有限公司利用独家代理优势，在销售巴西足球世界杯门票过程中涉嫌搭售巴西酒店住宿、旅游等的行为及时启动反垄断调查，促使当事人纠正了自身存在的问题，顺利结案。

又如，经过持续4年多的深入调查，于2016年10月对利乐滥用市场支配地位案件依法作出行政处罚，要求当事人停止违法行为，工商总局开出了6.68亿元罚单。

还有在2014年，针对微软公司涉嫌垄断行为的开始调查，2016年1月5日，工商总局在其网站披露，工商总局专案组对微软公司、微软大中华区有关负责人进行反垄断询问调查，要求其就总局对微软公司涉嫌垄断案进行调查以来获取的电子数据中有关重大问题进行说明，并要求其在询问调查后及时提交完整说明材料。截至目前，工商总局相关负责人表示，微软案正在稳步推进中。

竞争执法局相关负责人表示，与此同时，工商总局还授权省级工商局严厉查处与民生密切相关行业和领域的垄断行为，以促进了行业和领域的规范经营。

据了解，分别授权辽宁、江苏、内蒙古3省（区）工商局查处当地烟草公司滥用市场支配地位的案件，制止了当事人利用其专营专卖的特殊地位捆绑销售特定商品、歧视性待遇等垄断行为。

授权内蒙古自治区工商局对中国移动通信集团内蒙古有限公司滥用市场支配地位行为的调查，使当事人进行了积极整改，作出了优化自选套餐、推广流量阶梯单价自费模式、实行套餐“流量滚存”服务新模式等承诺，解决了消费者普遍反映强烈的月度套餐流量“清零”问题。

此外，针对群众反映强烈的商业贿赂、限制竞争、商业欺诈、侵权假冒等不正当竞争行为，工商总局早在2013年组织全系统以家用电子电器、日用百货、食品、建筑装饰灯等生活必需品和农药、化肥、种子等涉农产品为重点开展不正当竞争突出问题专项整治行动。

2014年，结合市场竞争实际，创新开展为期三年的集中整治不正当竞争突出问题的专项执法行动，组织指导全国工商机关有针对性地确定以汽车、家电、家具、旅游、建材等行业领域为重点，重点问题集中治理。

2015年开展了集中整治空气和饮用水净化类生活用品专项行动和针对假冒日用品的专项整治行动，针对净化类产品缺乏国家强制标准、虚假宣传行为突出的问题，在依法实施事中事后监管同时关注规范了新兴行业发展。

2016年以来，工商总局开展了集中整治公用企业限制竞争和垄断行为突出问题专项执法行动，以供水、供电、供气、公共交通、殡葬等行业为重点，查处了公用企业滥收费用、强制交易、强制服务、附加不合理交易条件、设置行业壁垒排除限制竞争等违法行为，并建议地方和有关部门取消公交、供电、供水、供气等行业涉嫌妨害公平竞争的政策、规定。

据资料显示，对于新型犯罪，国家工商总局也是不遗余力。在打击整治“伪基站”等电信网络新型犯罪过程中，共出动执法人员13.5万人次，检查电子市场9882个，网站1214家，发现违法线索392条，立案查处26件，查获非法设备300余套，并组织起草了《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》。

不仅如此，还开展了境外卫星电视转播秩序和“网络共享”专项整治工作，共出动执法人员12.3万人次，检查电子市场5345个次，电子产品经营户11万户次，网络商城4503个次，网上店铺2.6万户次，立案查处554宗，查扣相关设备4977套，停业整顿294家，境外电视网络接收设备公开销售的势头得到有效遏制。

(责编：白宇、袁勃)