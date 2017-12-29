中国建筑向基础设施市场转型 业内再迎桥梁“专业军”

人民网北京12月29日电（记者贾兴鹏 实习生尹莉娜）“中国基础设施市场又迎来一支桥梁专业军。”12月29日，中建桥梁有限公司（简称中建桥梁）在重庆市江津区揭牌，这意味着中国建筑向基础设施市场的转型更进一步。

未来我国基础设施建设领域市场空间非常巨大。根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》的总体要求，“十三五”期间，我国将继续完善综合运输通道和区际交通骨干网络，城市群之间综合交通运输网络不断完善，在城市群内部建设以轨道交通和高速公路为骨干，以普通公路为基础，有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络。

这意味着，“十三五”期间将继续推进以铁路、公路客运站和机场等为主的综合客运枢纽，以铁路和公路货运场站、港口和机场等为主的综合货运枢纽建设，优化布局，提升功能。

据了解，近年来中国建筑加快转型升级步伐，大力开展产业结构调整，投资建造了一大批关系国计民生的大型基础设施工程。随着国家基础设施投资建设快速发展，“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“一带一路”三大战略的强力引领，中国建筑基础设施得到了跨越发展，业务覆盖高速铁路、轨道交通、高速公路、隧道桥梁、机场站房、能源核电、市政管网、水工港务等几乎全部基础建设领域，承接的高难度、大体量基础设施项目越来越多。随即，中国建筑宣布启动2017年10项基础设施科技创新示范工程。

如今，中国建筑再次向桥梁市场进军。中建桥梁由中建股份、中建六局共同出资组建，中建六局控股，是中国建筑基础设施板块的主力军，注册资本金10亿元，专业从事桥梁、隧道、公路、高端房建、投融资建设等业务，具有市政公用工程、公路路面工程、桥梁工程、水利水电工程等总承包及专业承包的5项壹级资质和6项二级资质。入驻江津后，中建桥梁将成为当地最大的投资建造企业，成为江津区的一张名片。

据悉，到“十三五”末，中建桥梁将发展成为年合同额不低于300亿元，营业收100亿元，利润6亿元，致力于基础设施建设、投融资建造、新兴建筑业发展的综合投资建造企业。

据了解，重庆地处祖国西南，多山岭沟壑，基础设施业务市场具有巨大潜力，未来五年，作为江津当地最大的投资建造企业，中建桥梁与江津区政府将在重庆市和江津区主导的桥梁、轨道交通、隧道、地下管廊等重大基础设施项目中展开合作，力争投资200亿元建设江津，完善江津基础设施架构，拓展江津人民的幸福空间。

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