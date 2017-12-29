质检总局：我国今年召回缺陷消费品2700余万件

人民网北京12月29日电 （邢郑） 记者从质检总局获悉，2017年是我国全面实施缺陷消费品召回制度的第二个年头，召回次数和数量都在去年的基础上实现了跨越式的增长。截至12月28日，我国今年共实施消费品召回491次，召回缺陷消费品2702.6万件，分别较去年增加111.6%和337.5%（消费品召回有关数据情况见下附图表）。

据质检总局执法督查司司长严冯敏介绍，2017年缺陷消费品召回有以下特点：

2017年平均每个工作日发布2.1个消费品召回活动

在缺陷消费品召回规范性文件全面实施的推动下，在质检总局和省级质检部门的监督下，国内消费品召回活动的频次快速增加。从总体数据来看，2017年平均每个工作日发布2.1个消费品召回活动，且呈增加趋势。

消费品召回覆盖了消费者生活的方方面面

2017年的消费品召回活动涉及电子电器、儿童用品、文教体育用品等9个大类、142个小类以及363个品牌的产品，基本覆盖了消费者生活的方方面面。

超9成在质检总局缺陷调查工作影响下实施

在2017年消费品召回总数量当中，有超过90%是在质检总局和地方质检部门缺陷调查工作的影响下实施的，行政监管力量成为消费品召回制度实施初期阶段的重要推动力。

召回活动推动有产品质量提升

2017年，我们把缺陷产品召回与产品质量提升活动结合起来，通过对具备区域性、行业性、通用性特征的缺陷问题进行分析总结，及时开展行业性质量技术服务活动。在开展缺陷调查促使18家自行车企业实施19次召回活动后，组织自行车行业相关企业、检测机构开展了质量技术服务活动，分析总结缺陷产生原因及改进措施，推动自行车行业开展产品质量提升行动，促进生产企业产品质量的提升。

严冯敏还表示，2017年质检总局组织16个省局对召回数量大、风险等级高的20起召回活动开展了监督检查，共检查生产企业14家，检查4S店789家，问卷形式回访用户14.3万人。

发现的主要问题有：个别召回活动的完成率低；个别经营者召回维修配件不足； 部分经营者的召回操作文件、配件与召回计划备案不一致；部分经营者用户通知有效率低；部分经营者未建立专门的召回维修记录等。

对上述问题，已责令生产者切实落实召回主体责任，限期改正。

此外，2017年共有17个省级质检部门开展了缺陷消费品召回监管工作，相关消费品生产企业在省级质检部门备案召回活动341次，涉及产品652.54万件，占全国消费品召回总次数的74.9%和召回总数量的26.3%。其中，广东省质监局对130多家企业开展缺陷调查，督促企业召回缺陷消费品超过500万件。浙江省共有99家生产企业实施缺陷消费品召回116次，召回缺陷消费品238.2万件。

(责编：白宇)