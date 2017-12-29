农业部:以机制创新推进农业科技创新联盟建设

人民网北京12月29日电 （记者李彤）“今年以来，农业部以机制创新为重点，持续推进了国家农业科技创新联盟建设。”在日前召开的国家农业科技创新联盟暨农业科研院校农技推广座谈会上，农业部副部长张桃林表示，要以提升农业质量效益竞争力为目标，加快推进新时代农业科技创新与转化应用。

据介绍，2017年农业部重点抓了20个标杆联盟建设，在重大技术突破、关键机制创新、带动产业发展上取得了突出进展。目前已建立了60个联盟，还有一些科研单位和企业正在筹划、组建新的联盟。

张桃林表示，联盟自2014年启动建设以来，经过3年多时间，从小到大，由弱变强，初步构建了产学研用紧密结合，上中下游有机衔接的协同协作机制，搭建了集中力量办大事、办难事的平台和载体。

“但是，我们还要清醒地看到，联盟建设和运行还存在一些不足和问题。”他说，联盟的创新任务仍然需要进一步聚焦，有些联盟还不是围绕一个重大问题来进行协同创新，还只是某一个单位、某一个团队的攻关任务；内部运行机制仍需要进一步完善，有些联盟框架搭起来了，但没形成真正的协同创新、优势互补、互利共赢等机制；支持渠道仍需进一步拓展，有些联盟仍有“等靠要”思想，没有建立市场运营模式和商业模式。

针对目前建设和运行存在的问题与不足，张桃林表示要重点从三个方面集中发力、实现突破。一是围绕我国农业行业性、区域性、基础性重大关键问题，在技术和模式创新上取得突破。在产业共性关键问题方面，要瞄准绿色、优质、高效、安全等产业发展方向，推动产业转型升级和提质增效；在区域性重大问题方面，围绕东北秸秆利用、华北超采区节水、南方稻区重金属、西南热区石漠化等重大区域农业发展问题，形成综合解决方案和推广应用模式；在基础性科技工作方面，联盟要在土壤、环境等领域部署长期定位试验和观测监测，为科学研究和政策制定提供服务和支撑。

二是围绕破解科技与经济“两张皮”，在重大机制创新上取得突破。联盟要完善实体化运行机制，推动科技与经济、成果与产业、科技人员与企业家的加速深度融合；强化一体化协作机制，各成员单位按照目标一致、技术衔接、优势互补的原则，协同开展技术攻关和产品研发；完善共建共享机制，最大限度汇聚各方面优势特色资源，构建“一站式”服务平台，提高数据、种质等科技资源利用效率。 三是围绕拓宽支持渠道，在联盟自我发展上取得突破。要深挖自身潜力、盘活存量，争取各方面支持、吸引增量，实现可持续发展；要依托现有专项渠道，依托国家科技重大专项、重点研发计划等各类计划（项目、资金），促进联盟重点任务与项目的主攻目标有机对接，促进联盟自筹资金和专项财政资金有机整合；要推动企业加大投入，目前60个联盟共有近千家企业参与，其中有37个联盟是由企业牵头；要吸引社会资本共同投入，围绕投资回报率高、经济风险可控、有发展潜力等吸引社会资本投入的关键点，吸引风险投资、PPP、社会团体等社会资本参与联盟建设。

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