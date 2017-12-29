国家粮食局：从三方面发力推进粮食流通改革

人民网北京12月29日电 （记者李彤）日前，国家粮食局组织粮食流通改革发展青年论坛决赛，深入开展粮食行业“深化改革转型发展”大讨论活动。国家发展改革委党组成员，国家粮食局党组书记、局长张务锋，国家粮食局党组成员、副局长徐鸣、曾丽瑛、卢景波、韩卫江，局总工程师何毅出席。曾丽瑛代表局党组发言。

“加快粮食行业深化改革、转型发展，是落实十九大精神、担当新时代新使命的必然要求，也是一个负重前行、攻坚克难的过程，有诸多矛盾问题亟待深入研究、作出解答。”曾丽瑛表示，要从三个方面集思广益谋划推进粮食流通改革。

首先要更加坚定自觉进行调查研究。紧紧围绕国家粮食安全战略和乡村振兴战略，聚焦热点难点，选准重大课题，广泛调查、深化研究，提出前瞻性、针对性、操作性强的思路举措。加快成果转化运用，苗头性动态要及时报送、服务决策，拿得准的政策措施要尽快形成文件、指导工作，典型性强的经验做法要精心凝炼、加以推广，使调研成果在工作实践中充分发挥作用。

其次要更加扎实有效开展大讨论。认真做实载体抓手，开展主题鲜明、内容丰富的具体活动。对“大讨论”情况全面梳理，重点看“三个转变”转得怎么样，看“三破三立”的意识树立得怎么样，看各自为推动“六项任务”、“三个保障”做了哪些工作，做到心中有本明白账，突出问题导向，有的放矢加以解决，确保不走过场、取得实效。

三是要更加积极充分发挥青年干部生力军作用。青年干部要勇于担当、脚踏实地、敬业笃行，在岗位奉献中锤炼扎实作风和过硬本领，积极探索粮食流通改革发展的新思路、新办法、新举措。

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