开展“小鸡快跑”公益活动 银联商务探寻可持续式致富脱贫之路

正值银联商务成立15周年，围绕以支付“服务社会，方便大众”的初心，这家综合支付领军企业正紧锣密鼓地开展“全民付移动支付推广日”、“王牌收银员争霸赛”、“小鸡快跑”公益项目等一系列周年庆活动。其中携手“托爱公益事业发展中心”共同开展的“小鸡快跑”活动更是以支付趟出了不一样的扶贫之路。“小鸡快跑”活动已于12月16日正式启动，通过“银联商务”APP，任何人都可以捐赠小鸡苗的方式献出一份爱心，用实际行动参与到四川凉山喜德县贫困村的精准扶贫项目中。

凉山州喜德县属于国家级贫困县，地处大凉山腹地。受制于地理环境等因素影响，当地经济发展一直较为缓慢，全县170个行政村中有近80%为贫困村。银联商务的“小鸡快跑”公益扶贫活动，精准服务到喜德县下属的几个贫困村，不单纯是捐赠物资或资金，而是以“授人以渔”的方式为当地近千户贫困村民带去一条龙式扶贫服务，通过鸡苗捐赠助力当地村民走向大力发展养鸡产业的致富路。

人人都可以参与活动献爱心，还能获得爱心回馈。在由银联商务为15000只鸡苗“买单”的前提下，无论是普通个人还是收银员，日常生活中动动手指就能轻松加入此次献爱心活动的队伍。很简单，只要登录“银联商务”APP，进入“银商公益”里的“小鸡快跑”活动页面，普通用户仅需随手完成每日打卡，而商户用户通过POS签到、在线学习、在线考试等方式都可毫不费力赚取一定数量的“银杏豆”。后续用户每捐赠1000个“银杏豆”，银联商务将捐赠1只鸡苗给“小鸡快跑”项目，同时用户会收到20枚新鲜土鸡蛋作为爱心回馈。线上捐赠结束后，银联商务会联合“托爱公益事业发展中心”将捐赠的鸡苗送到贫困村民手中，并为他们提供科学饲养方法教授、后续采购扶持及市场开拓等一系列可持续性服务。

银联商务通过捐赠鸡苗和引入资金、技术、市场等“造血”式理念开展精准扶贫，是从“鼓钱袋”到“富脑袋”的一次有益尝试，也是对贫困地区可持续式生产致富模式的一番不懈探索。站在十五周年的历史新起点，此次“小鸡快跑”公益活动展现的仅仅是银联商务积极践行企业公民社会责任的“冰山一角”，这家综合支付服务机构的服务触角早已深入到电子支付受理环境建设、普惠金融、小微扶持、服务“三农”、社会公益等更广阔的纵深领域，在关系百姓生活的方方面面发挥着重要作用。

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(责编：赵爽、仝宗莉)