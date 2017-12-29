践行普惠金融 上海银行打造科技金融新生态

为破解中小科技企业融资难，持续推动普惠金融发展，上海银行在国内城商行中较早设立了普惠金融事业部，通过联合各类支持科技创新的社会资源，打造覆盖面广、内涵丰富的科技金融生态环境，推动科技金融繁荣发展。

对接政策资源，更高层次开展政银合作

2017年12月22日上海市召开优化营商环境推进大会。要求抓好优化营商环境各项任务举措的落实，让企业有更大获得感。

上海银行历来高度重视与相关政府部门合作，通过对接各项政策，为科技型中小企业营造良好的营商环境。早在2000年，上海银行即与上海市劳动与社会保障局、财政局等部门合作，在上海地区率先推出了小额担保贷款，提供创业前贷款、微量贷款等金融产品，帮助上海市创业者解决融资难、融资贵的“燃眉之急”。近年来，上海银行累计已为1万多户小微企业、个体工商户提供了超过19亿元的信贷支持，解决了4.7万余人就业，有效地支持了本地小微企业发展。

2017年，上海银行又与上海市国税局、市同业公会、担保基金合作，推出“银税保”产品。针对上海地区50万户纳税信用良好的小企业，以小企业申报的纳税信息作为重要的授信审核因素，单户授信不超过500万元的小企业客户，便无需其他担保措施。该产品缓解了小企业与银行间的信息不对称问题，使得小企业也能享受“结算+信贷支持+政策性贷款担保”的综合金融服务。

以往政银合作多集中在政府推荐项目、为中小企业债务融资提供增信担保等，未来上海银行将在更高层面上推进“政银合作”：一是资本对接，提高政府引导基金的杠杆效应；二是知识对接，增强科技金融专业化服务水平；三是数据对接，共同推进信用体系建设，将企业数据转化为企业融资。

对接担保机构，建立多层次担保体系

科技型中小企业多轻资产，缺少抵押，上海银行不断探索银担风险分担模式、拓展业务合作领域，力求让更多中小企业享受普惠金融的便利。

针对风险分担模式，上海银行与上海市科委合作，在全国首创“科技履约贷”，通过政府、银行、保险/担保三方风险分担机制，解决科技型小微企业有效抵押担保不足问题。目前上海银行累计发放贷款约10亿元，成为上海市发展该项业务的主力银行。

另外，针对合作领域拓展，上海银行联合浦东新区金融局、上海市再担保有限公司等，在上海股权交易中心发行了上海市首单小贷公司私募债；联合杨浦区金融办、上海市再担保有限公司，在银行间市场成功发行全市首单杨浦中小企业集合债等业务。

2016年，上海银行积极参与上海中小微企业政策性融资担保基金筹建工作，成为首批签约合作银行。通过与上海市担保基金合作，上海银行形成了“担保基金+区/县政府”“担保基金+各大园区”等多方业务机制，并创新推出了“投贷保”、“知识产权保”、文创保专项方案等多款专项金融服务产品。

对接各类科技企业服务机构，打造“上海银行+”大平台

为贯彻落实银监会关于推进普惠金融发展的工作要求，建立健全普惠金融专业化服务体系，上海银行于2017年正式设立普惠金融事业部，成为继国有五大银行后，在城商行中较早设立普惠金融事业部的银行。普惠金融事业部的正式成立，为上海银行在更广范围内与各类市场主体、金融机构、新型机构的合作，打造开放、共享的科技金融生态环境奠定了基础。

为提高服务能力，上海银行重点聚焦三类平台：一是与各类专注于服务科技型中小企业的机构合作，实现优势互补、跨界合作；二是聚焦行业龙头的上下游企业，对接客户资源、交易数据、风险控制等，创新产业链融资模式；三是与互联网金融机构合作，通过数据挖掘、分析和共享，创新风险评估模式，提高批量服务客户能力。

比如，上海银行通过联合PE/VC、对接产业基金、创新灵活定价等，将融资服务向企业创业周期的前端延伸。2015年，上海银行全国首创推出了“远期共赢利息”业务，针对科创企业高风险、高成长的特点，以投行思路设计贷款利率定价模式，实现“前低后高”的阶梯式弹性定价。利用风险与利息巧妙“错配”，银行可动态分享企业成长收益，弥补对轻资产成长型科技企业的信贷风险，实现了银行在科技型中小企业发展“第一公里”中的助推作用。

截至2017年11月底，上海银行共支持108户科创企业信贷“远期共赢利息”业务，总计授信6.73亿元，全部为非房地产抵押授信，户均授信金额623万元，没有出现一笔风险贷款，有效支持了科创企业的快速成长。其中，已有50户企业达到了预设的触发成长条件，比例达46%。

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(责编：赵爽、仝宗莉)