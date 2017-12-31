复旦大学张来武教授：以六次产业理论引领创新创业

28日在京举行的“以六次产业理论引领创新创业研讨会”上，复旦大学六次产业研究院院长、一级教授、原科技部副部长张来武作了《以六次产业理论引领创新创业》主旨演讲。

张来武教授认为，党的十九大，习总书记提出乡村振兴理念，就是要解决贫困问题，进而解决城乡差距问题。六次产业理论来源是日本的六次产业化和中国的科技特派员制度，宗旨就是解决中国三农问题，这与习总书记的战略思想高度契合。六次产业理论开辟了解决城乡差异的新途径，有能力终结城乡二元制结构。

张来武教授指出，摩尔定律（任何信息化的新产品在十八个月周期价值或技术减值一半）的存在，说明以三次产业划分为基础的传统经济学产业分析架构面临创新形势的严峻挑战。因此，需要以六次产业理论思想，解决中国乃至全球人类发展面临的深刻战略问题，以及产业本身的结构提升和创新问题。因此，六次产业理论就是创新驱动的产业经济学，就是创新经济学的产业经济学，就是创新时代的产业经济学。

张来武教授基于中国科技创新实际，提出以科学、技术和市场吸引力 “三螺旋”创新理论作为六次产业理论的宏观经济学基础，以 企业联盟、企业网络作为微观研究对象，有别于传统三次产业中以企业作为微观研究对象。六次产业生产函数是一个复合生产函数，结果并不是一个简单的产值，而是一个向量。这个系统函数已经突破了传统经济学的分析框架。有了产业生态，有了企业网络，加上第四产业（互联网?）的关联与整合，第五产业（文化创意 ? ）的设计与策划，才能形成第六产业。目前已经按照六次产业理论的思想建立了秦巴山区科技特派员扶贫联盟和现代农业科技创新园来联盟。按照六次产业理论的思想建立的联盟与传统联盟的最大区别在于，设置了不完全合约和剩余控制权。在不完全合约下，联盟把能够合并的部分合并，不能合并的部分形成剩余控制权，即“不动存量，分享增量”的共享经济思想。

张来武教授强调，科技特派员是六次产业理论的实践探索 。 全国就有的84万的科技特派员，这些特派员遍及我国90%以上的县域，这些地区的发展，就要依靠这些特派员创新创业。当年在科技部的倡导下，在福建南平出现科技特派员创新创业的探索，与日本的六次产业化有点类似，但它不是那么明确，在操作上具有一定的问题。后来在全国开始推广，宁夏回族自治区搞的科技创业行动，就是按照一二三产业融合的思路解决农民的问题。产业划分明确后，政府、企业和农户明确分工。没有产业分工，政府就会失灵，市场也会失灵，那么政府和市场一起解决这个问题，并加入第三方的力量，解决公共治理问题，这种有效的治理通过非正式关系。非正式关系来源于第三方组织的企业联盟，通过产业分工解决政府失灵的问题。当市场失灵的时候，就加入政府的力量和第三方的力量，来为第四产业与第五产业的出现做准备，以便经营好第六产业。如何将市场力量和政府结合在一起，这就需要第三方组织发挥着作用，需要系统经营、需要必要的社会资本，需要将人们的精神需求、文化追求通过的创意的方式创造出来。这就是宁夏之前的科技特派员制度的核心，后来演化成双创制度，即创新和创业制度。宁夏的枸杞产业成为了享誉世界的枸杞品牌，宁夏的葡萄球产业也能和法国的波尔多葡萄齐名，这些实践都是按照第六产业理论和一二三产融合的思想设计的。有很多的案例，都是在第六产业理论的指导下产生的。

张来武教授还就六次产业理论的发展阶段，合作博弈和创新经营实践， 六次产业下的社会治 理和产业政策等做了讲解。

张来武教授长期致力于六次产业理论创新与实践证应用，在一流的研究型大学范围内，率先创建了两所六次产业研究院，即复旦大学六次产业研究院和西北农林科技大学六次产业研究院，同时成立了以承担国家食品安全工程和科研成果转化为宗旨的珠海（横琴）国家食品安全工程研究院，以六次产业理引领创新创业，带动精准扶贫，促进农村振兴。

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