1月1日，在新年第一船“以星艾斯库累普”轮作业中，青岛港自动化码头创出单机平均36.7自然箱/小时的高效，继续保持世界最高效率。当日，青岛港3000多名码头工人奋战在一线，全港靠离船舶130多艘次；青岛前湾联合集装箱码头整船换装达到15780标准箱，创出全国沿海港区最高量。

图为青岛港工人正在控制中心监控现场作业情况。

张进刚摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 10 版）

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