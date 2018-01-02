国产工业机器人应用持续增长

在不久前召开的中国机器人产业发展大会上，中国机器人产业联盟发布的数据显示，2017年国产工业机器人销量继续增长，上半年累计销售18519台，按可比口径计算较上年增长22.9%。

“应用行业的扩展有力地支撑了国产工业机器人市场的持续增长。”中国机器人产业联盟理事长曲道奎介绍说，如今国产工业机器人已服务于国民经济37个行业大类，102个行业中类，同比拓展了3个行业大类，11个行业中类。

服务于100多个行业中类的机器人，都是干什么的？

从应用领域分布看，搬运与上下料依然是首要领域。2017年上半年，这一领域引进机器人11879台，占总销量的64.1%，同比增长24.33%。

焊接与钎焊是国产机器人应用的第二大领域，累计实现销售3033台，占上半年国产机器人销售总量的16.4%。

从销量看，汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业以及电气机械和器材制造业使用工业机器人的数量最多，分别占2017年上半年国产工业机器人总销量的17.3%、15.1%、13.4%和10.2%。“随着行业数量的增加，机器人使用较多的行业占比下降，工业机器人的使用覆盖率越来越高。”曲道奎说。

“五六年以前，谁相信机器人会成为产业？现在，很多企业主动找上门跟我们谈合作。”川崎（重庆）机器人工程有限公司副董事长廖旭东说，“能生产机器人的企业，全国各地都非常受欢迎。”

以重庆为例，两江新区引进了世界前五机器人厂商中的4家，初步形成了集研发和应用服务于一体的机器人以及智能装备产业链雏形，研发22款机器人，建成装配等14条自动化示范线。

“以前大家只认长三角、珠三角，但是工业机器人的发展伴随着汽车的发展，也被广泛应用在汽车领域。如今中西部地区的汽车产业突飞猛进，为机器人产业发展提供了好的条件。”重庆市两江新区产业促进局常务副局长李光说。

对企业来说，采用工业机器人看似是一笔合算的买卖，但是为何真正大规模运用机器人的企业依然鲜见？

“我们前期调研了两三年，发现对制造企业和使用企业来说，运用机器人都有难处。购置机器人会严重影响使用企业的现金流。同时，每年都有很多机器人生产企业死在付款方式上。因为生产机器人需要大笔投资，都是安装完了再付款，制约了制造企业的可持续发展。”李光说。

为解决资金难题，促进机器人产业的发展，重庆两江新区专门成立了两江机器人融资租赁有限公司。“全国数千家融资租赁公司，我们是唯一专注机器人的。”该公司常务副总裁申辉昌介绍说，“我们给制造端和用户端搭建一个平台，提供资金解决方案，累计提供工业机器人2500台，2017年就达到1000台。”

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)