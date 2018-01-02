外围经济回暖 香港2017年经济增长创6年新高

香港交易所举行“债券通”开通仪式。

王 申摄（新华社发）

香港特区政府财政司司长陈茂波2017年12月31日发表网志表示，香港特区2017年首三季经济实质增长3.9%，预计2017年全年增长达3.7%，将实现近6年来最高增速。

外围经济回暖

2011年以来，香港经济进入恢复性增长阶段，增速均在3%以下。2017年2月，特区政府在制定财政预算案时，对经济增长仍持保守预期，认为全年升幅为2%－3%。但2017年香港经济走出了超越预期的上扬曲线，一、二、三季度同比增速分别为4.3%、3.8%、3.6%。

陈茂波在2017年最后一天发表网志指出，由于环球经济整体势头向好，美国、欧洲和日本经济稳步改善，内地也保持中高速增长，香港2017年首10个月出口货量增长6.5%，增幅是2010年以来的高位，服务输出也持续改善。

内地经济前三季度同比增长6.9%，带动香港输往内地的出口显著提速。香港经济学会顾问刘佩琼表示，内地经济稳中向好，已经成为香港经济发展的强大后盾。

2017年，香港金融业更趋繁荣。金融服务业获利可观，仅零售银行业务在前三季度的税前营收就同比增长13.9%。同时，恒生指数不断出现突破，财富磁吸效应显现。在2017年11月17日“沪港通”三周年之际和12月5日“深港通”一周年之际，流入香港股市的内地资金分别达到6777亿元（港币，下同）和975亿元。

2017年，中央的“一带一路”、粤港澳大湾区等大发展战略对香港经济的支撑作用已经初步显现，未来更将提供不竭的新动力。

内部需求增加

受惠于访港游客微升、居民收入增长等财富增强效应，香港的内部需求2017年增长显著。零售销售量第三季度同比增长4.4%，远高于第二季度的0.3%。

香港旅游发展局数据显示，2017年1月至10月整体访港旅客人次同比增长2.7%，超过4790万人次，其中内地旅客人次同比增长3.1%。因应旅游市场回温，香港迪士尼乐园近日调高入场票价，各类门票平均加幅5.8%；香港海洋公园也于日前宣布2018年元旦起加价9%。

香港目前良好的就业和居民收入状况，为消费市场旺盛发展带来保障。当前，香港最新失业率处于3%的近20年低位。2017年，香港通胀压力温和，且是连续第6年回落，全年基本通胀率约为1.7%，低于2016年2.3%的水平。

有趣的是，经济向好让香港人的“人情”消费也随之提高。有香港媒体近日公布2017年结婚消费调查结果，发现香港新人结婚总消费创近5年新高，平均开支约33万元，较去年上升一成。

2018年前景乐观

学界和商界普遍认为，香港2018年经济前景乐观。如陈茂波所说，香港拥有“一国两制”的独特优势，十九大报告提出的持续深化改革、推动创新发展的大方向，“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设，将为香港经济和创科发展带来庞大机遇。

2018年，香港将借好国家东风，继续扮演好“超级联系人”角色。过去的一年中，香港投资推广署与广东、澳门的一些企业、机构去西雅图和多伦多拓展新的市场，推广国内企业，帮助他们走出去到外地投资；不久前，投资推广署还到前海、珠海、中山等地，探讨让国内企业走出去的同时，如何让海外的公司到大湾区投资。

另一方面，香港将推出更优惠的税收政策，继续打造最佳营商环境；同时在创新科技、智慧城市等领域获得新的增长点。香港特区政府近日公布香港智慧城巿蓝图，2018年，香港将寻求人工智能、生物科技、智慧城市和金融科技这四大领域的突破。

在全球金融中心融资额排行榜中，香港交易所2017年稳守第三位。国际会计咨询机构毕马威预测，受助于新经济企业上市以及上市改革中可能引入的新政策，2018年香港IPO（首次公开发售）集资额有望大幅回升逾五成，可望超过2000亿元。

(责编：李栋、赵爽)