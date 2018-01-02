内地公司带旺香港写字楼需求

据新华社香港电 （记者王小旎）仲量联行近日在香港公布的一份报告显示，2017年11月香港甲级写字楼整体空置率进一步下降，主要受内地金融服务公司进驻、带动强劲需求所致，预计2018年核心商业区中环的写字楼市场将继续由内地企业的租赁需求主导。

这份题为“香港地产市场观察”的报告指出，去年11月香港甲级写字楼整体空置率较10月底的4.9%下降至4.8%，写字楼平均租金按月上涨0.3%至每平方英尺71.7港元。仲量联行香港商业部主管鲍雅历表示，租务需求主要来自内地金融服务企业的扩张。

该报告显示，中环写字楼租金在去年11月按月上涨0.3%，空置率维持在2%以下；九龙东数座核心写字楼的租金也连续2个月上升。

此外，仲量联行认为，受惠香港零售市场持续复苏，吸引投资者积极吸纳商铺物业。仲量联行研究部主管马安平表示，投资者对香港商铺的投资前景持正面态度，内地投资者也越发倾向与本地地产商合资投资香港地产市场。

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