原标题：新兴车企产品集中入市 2018年洗牌料加速

多家新近成立的新能源车企近日纷纷“交卷”。蔚来首款量产车ES8近日上市，威马汽车也于近日发布量产车型。融资方面，零跑汽车Pre-A轮获红杉资本领投，阿里巴巴战略投资小鹏汽车等。从各家公布的时间节点来看，造车新兴品牌将在2018年集中爆发，其产品将直接面向终端消费者。

业内人士认为，根据市场环境分析，目前的新造车势力最终能够存活的只有3-4家。一边面对传统老牌车企的直接竞争，一边面对着新能源汽车市场的直接检验。总体来看，2018年，新能源汽车行业洗牌将加速。

互联网巨头“背书”

新生代势力正如潮水般涌入汽车业。在资本的助力下，互联网造车新势力正在从“ppt造车”集中落地。2017年10月12日，小鹏汽车的首款量产车型在郑州的海马代工厂率先下线；12月11日，威马汽车首款SUV量产车EX5亮相；此外还有云度新能源小型纯电动SUV云度π1上市；电咖汽车纯电动A0级车型EV10上市等。

2017年12月16日，备受关注的蔚来汽车首款量产车ES8上市，最大续航里程可达500公里，搭载自动辅助驾驶系统和人工智能系统，将于2018年上半年正式交付客户。

汽车行业咨询公司J．D．Power副总裁梅松林对中国证券报记者表示，新能源汽车行业随着新企业的涌入，造车的门槛不断降低，而新企业的门类也多种多样。以北汽新能源、奇瑞等为代表的汽车企业属于传统派；也有蔚来等互联网跨界造车企业。

博世披露的数据显示，中国的新兴造车企业在近两年里已迅速增长到60余家。业内人士普遍认为，对于这些新的企业而言，究竟谁能脱颖而出，只有当产品上市之后才能从市场反应中来预测。

行业洗牌加速

日前，蔚来汽车宣布完成由腾讯领投的D轮融资。纵观蔚来背后的投资商名单，可谓星光熠熠：除了红杉、TPG等老牌知名投资机构以外，刘强东、马化腾、雷军等都是ES8得以面世的推手。公开资料显示，蔚来至今已经完成了6轮融资，累计融资额超过146亿元。

小鹏汽车董事长何小鹏日前也透露，小鹏汽车结束3轮A+轮融资，并计划在2018年年初宣布B轮融资。此轮融资后，阿里旗下的投资公司阿里创业投资有限公司成为新增股东方，持股比例10.03%，为第四大股东。杭州阿里创业投资有限公司由马云和谢世煌持有，持股比例分别为80%和20%。

“小鹏汽车作为新能源汽车创业公司，可以视为阿里在汽车领域整体布局的一部分。”阿里巴巴方面公开表示。

业内人士分析认为，目前，我国新能源汽车行业正处在电动化、智能化的变革期。新造车势力可以助力互联网巨头发力智能系统，打造完善的生态圈。而阿里等互联网巨头的入局，也将加速造车新势力的洗牌。

上汽集团原CFO谷峰认为，虽然越来越多的新造车企业走向市场，但是未来能够存活下来的可能只有3-4家。

比拼技术和品牌

值得关注的是，这些新能源新兴品牌的量产车型定位不约而同从纯电动SUV车型开始入手，但车型续航、设计、智能化程度却各不相同。

奇点汽车CEO沈海寅在接受中国证券报记者采访时表示，除了资金之外，技术和品牌力的比拼在造车“长跑”开始后显得更为关键。

目前，在打造产品竞争力上，新造车采取了不同的策略。云度、威马等企业选择自己建设生产基地，小鹏、蔚来等企业选择代工模式。业内人士认为，企业应该加强与传统汽车企业的合作，既可以化解资金难题，又能依靠传统汽车企业的技术、产能在短期内迅速推出合格产品。

“对于我国新造车企业而言，年销量要达到5万辆至10万辆才有可能实现盈利。”梅松林分析称。因此，面对量产阶段，新造车势力如何在没有资本“续命”的情况下实现企业的自我输血，将成为其未来胜出的关键因素。（崔小粟）

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