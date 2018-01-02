风险资产受追捧 海外资金或继续“趋股避债”

在刚刚结束的2017年，全球股市表现亮眼，多地主要股指不仅涨幅喜人，而且纷纷创下阶段甚至历史高位，相比之下债市表现不及股市。
从资金流向监测以及海外机构公开发布的报告来看，进入2018年后，海外资金或将延续“趋股避债”的大类资产投资取向，将更多资金投入风险资产。
风险资产持续获热捧
2017年，美股三大指数多次刷新收盘纪录。其中，道指2017年累计上涨25%，标普500指数累计上涨20%，纳指累计上涨29%，均创下2013年以来最佳年度表现。
实际上，2017年表现良好的不仅是美股。除美国外的明晟全球指数2017年累计上涨24%，2012年以来首次超过美股标普500表现。印度孟买敏感30指数累计上涨28%，韩国首尔综合指数累计上涨22%，均创2009年以来最大年度涨幅。日经225指数累计上涨19%，为2013年以来最佳表现。英国富时100指数累计上涨7.8%，衡量欧元区股市整体表现的泛欧斯托克600指数累计上涨7.7%，其中由于大选一度引发市场担忧的意大利基准股指也累计上涨了14%。
分析人士指出，2017年主要有三大因素支撑了全球股指走强。第一是全球经济在去年整体复苏，美国经济表现不错，多项经济指标强于预期，连此前多年疲软的欧元区、日本等也表现出明显复苏势头。第二则是全球货币政策整体仍保持宽松。多个主要经济体通胀水平仍偏低，令主要央行仍不敢过快收紧货币政策，这也提振了风险资产表现。第三则是许多行业和企业在大环境利好下，盈利较前几年稳步回升，这直接提振了股价表现。
机构倾向“趋股避债”
从大类资产展望来看，目前海外机构仍倾向于趋股避债的配置。
法兴银行全球资产配置主管Alain Bokobza表示，去年股市、信贷和大宗商品等所有风险资产系数大涨，除了受科技板块的驱动，也得益于中国经济保持稳定和大宗商品价格反弹。预计今年的风险资产持续向好。而对于债市而言，以美联储为首的全球主要央行明年会陆续收紧货币政策，势必抬升国债收益率，债市出现上涨行情几率较小。
瑞信投资策略师在最新报告中指出，经过风险资产出现优异回报的一年之后，2018年全球股市有进一步的上升潜力，刺激资金进一步流入股市。但面临的主要挑战是主要央行抽走流动资金，特别是在2018年的最后几个月。瑞信特别强调，倾向于看好股票而非债券。发达市场方面，澳大利亚、日本、欧元区和瑞士股票被视为最具潜力。行业方面，看好医疗保健、电信、工业和金融股。鉴于欧元区的收益率仍然高企，当地的房地产股票也为投资者提供具有吸引力的投资机会。
瑞信预计大多数发达市场的债券收益率将适度上升，而美国债券收益率应该在2.7%左右的高位徘徊。新兴市场方面，鉴于息差仍然高企，加上当地有可能进一步减息，因此相对看好当地的货币债券。
对于其它大类资产，瑞信还指出，货币方面，美联储的紧缩措施可能令美元回稳，欧洲资产收益率有望向上调整，欧元可望延续升势。大宗商品方面，经济增长稳健将继续为大宗商品的需求及价格带来支持。（张枕河）
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