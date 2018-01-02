乡村振兴助力留住“美丽乡愁” 资金人才流动是关键

为期两天的中央农村工作会议2017年12月29日闭幕。围绕党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略，这次会议全面分析“三农”工作面临的形势和任务，研究实施乡村振兴战略的重要政策并进行部署。
乡村振兴战略成为2018年和今后一个时期我国农业农村工作推进的关键词。网民对该项部署充满期待，认为兴产业、兴环境、旧村改造、环境整治、城乡融合等举措，是实施乡村振兴战略的有力抓手和关键点，将助力留住“美丽乡愁”。
农业农村优先发展
网民普遍认为乡村振兴战略的实施正当其时。
网民“董进智”说，乡村振兴，布局是农业农村优先发展，目标是“强、美、富”，方向是农业农村现代化，途径是城乡融合发展，载体是美丽乡村建设。乡村振兴是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的一项重大战略任务。
网民“zhang_zf_bj”说，实施乡村振兴战略，是促进“三农”工作、推动农村改革发展的重大举措。通过坚持农业优先发展，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业现代化，巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度，深化农村集体产权制度改革等一系列措施，必将给农村带来深刻变革。
网民“千年飞山”说，相信只要我们用好党的各项惠农政策，大干实干，就能用勤劳的双手在希望的田野上建设美丽乡村、开创美好生活、圆梦美丽乡愁。
资金人才流动是关键
有网民表示，实施乡村振兴，要深化农村改革，建立健全相应的体制机制和政策体系。那么，乡村振兴战略的抓手、关键点在哪里？如何有效着力才能使广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实？
网民“董进智”说，乡村振兴应当在兴产业、兴环境、兴文化、兴社区上下功夫，实现农村产业的大升级、生态环境的大保护、农耕文明的大发扬、农村社会的大进步，让农业强起来、农村美起来、农民富起来，让乡村留住绿水青山、记住乡愁。
有网民建议说，实施乡村振兴，建设美丽乡村，必须按照“产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕”的总体要求，在规划和建设中，一定要根据村庄自然禀赋、文化特色、民风民俗等特点，把“乡愁”的符号凸显出来。
网民“郑风田”说，如何让社会资金与社会人才向乡村流动，成为我国乡村能否振兴的关键点。必须采取新型战略来实现乡村振兴，由过去的“城乡统筹”发展到“城乡融合”发展，校正过去的资源单向流动，让二者互动起来，互通有无，你中有我，我中有你。城市要变得更生态、更绿色、更宜居，乡村应该在基础硬件上加大投入，变得更清洁、更便利化、更环保。无论在城市或乡村，人们享受到的公共服务应该差不多。
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