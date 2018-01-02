数字经济未来已来 大数据、人工智能、5G、芯片将演绎精彩

新年钟声，敲醒吉祥画面；爆竹炸响，新岁快乐再添。2017年转身成记忆，2018年刹那到身前。
新的一年，我们——《证券日报》社市场研究中心全体记者编辑，将用祝福捻成大阳线，烛光下为您织就红毛衣！前身是绩优，后身是成长，红利是厚厚的肩，送股是宽宽的袖，领口蕴藏着涨停器，口袋把盈利盛满，穿在身上让赚钱的喜悦包裹着广大投资者、读者及粉丝们。年前我们推出了回顾篇:“股市这一年”受到广大投资者好评，今日推出“展望2018”篇，以求对今年的投资机会进行发掘梳理。作为我们的牵挂，愿本期的策划浇开您今年的财富之花，并祝愿您幸福快乐的度过2018年K线生活！
在亲朋好友间微信、QQ等网络平台上的相互祝福、相互抢跨年红包中，我们迎来了崭新的2018年。数字经济，事实上已经与我们的日常生活方式无缝对接了。
目前，数字经济已经成为继农业经济、工业经济之后一种新的经济社会发展形态，它将推动各领域向数字化转型，实现价值增值和效率提升。由于数字经济更容易实现规模经济和范围经济，因此，也日益成为全球经济发展的新动能。
在2017年的资本市场中，5G、人工智能等数字经济相关产业板块已抢先异动，科大讯飞、海康威视、中兴通讯等板块龙头股均走出一波独立行情。在我国积极进行产业经济转型、科技高速发展的背景下，数字经济在2018年的投资机会也受到了机构的普遍认可。
对此，海通证券表示，在国家对数字经济的重视与日俱增、技术红利持续积累、资本相继涌入等三大动力下，我国数字经济产业将迎来快速发展期，并呈现出巨大蓝海市场。
值得一提的是，与美国等发达国家相比，我国数字经济的市场空间巨大。G20国家数字经济发展研究报告显示，2016年，美国数字经济规模全球领先，达到10.8万亿美元，占GDP比重达到58.3%，中国数字经济规模则为3.4万亿美元，占GDP比重为30.3%。
从数字经济相关细分板块2018年的具体布局看，《证券日报》记者梳理券商2018年投资策略报告发现，5G通信网络、大数据、云计算、物联网、人工智能等基础信息技术领域及应用领域在2018年被机构普遍看好，并认为，其中有望诞生出市值超千亿元的大牛股。
与此同时，消费升级将成为2018年乃至未来中国经济的长期主线。中信建投证券表示，在传统投资和传统制造业转型的背景下，数字经济与制造业的融合创新发展将成为经济增长的新动力，以大数据、人工智能、5G、芯片为代表的数字经济相关领域将成为资本市场持续的新焦点。
总之，业内人士普遍认为，2018年资产的核心配置主要集中于经济结构调整、产业升级与消费升级过程中，如先进制造、5G、人工智能、新零售等细分行业内具备竞争优势的龙头标的。
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