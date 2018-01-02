2018年一季度出口增速 有望实现“开门红”

国家统计局日前公布的数据显示，2017年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.6%，虽然比2017年11月份回落0.2个百分点，但仍保持较强扩张动力；中国非制造业商务活动指数（PMI）为55.0%，高于2017年11月份0.2个百分点，为四季度高点，扩张步伐有所加快。
数据显示，2017年，制造业PMI总体走势稳中有升，年均值为51.6%，明显高于2016年总体水平1.3个百分点，制造业稳中向好的发展态势更趋明显。非制造业商务活动指数年均值为54.6%，高于2016年总体水平0.9个百分点，一直保持在较高景气区间，全年非制造业延续平稳较快的扩张态势。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，2017年12月份制造业PMI的特点之一是国内外经济环境持续改善，进出口回稳向好。受世界经济整体复苏、全球贸易增速加快等因素影响，新出口订单指数和进口指数均连续两个月提升，2017年12月份为51.9%和51.2%，分别比2017年11月份上升1.1个和0.2个百分点。
兴业银行首席经济学家鲁政委昨日表示，2017年12月份新出口订单较前月回升1.1个百分点至51.9%，创2012年4月份以来的新高，表明受益于全球经济复苏，我国出口仍在好转。从历史数据观察，PMI新出口订单大致领先我国出口1个月至2个月，新出口订单连续两个月强势反弹，预示2018年第一季度我国出口增速仍将维持高位，将迎“开门红”。总体来看，官方制造业新出口订单指向与美国、欧元区软指标指向一致，2018年第一季度我国出口仍保持回升态势，对我国第一季度经济增长仍形成强有力的支撑效应。
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