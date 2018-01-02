2017:铁路建设任务目标全面完成

新华社北京1月1日电（记者樊曦）记者1日从中国铁路总公司获悉，2017年，中铁总持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度，确保2017年铁路固定资产投资8000亿元以上、投产新线2100多公里等任务目标的全面完成。
2017年以来，全国铁路完成固定资产投资8010亿元，陆续有宝鸡至兰州高速铁路、西安至成都高速铁路西安至江油段、石家庄至济南高速铁路等项目投产运营，投产里程3038公里。截止到2017年底，我国铁路营业里程达到12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里，中西部地区（含东三省）铁路营业里程达9.7万公里。
据中铁总有关部门负责人介绍，中铁总今年拟新开工项目已批复可研项目49项，开工建设35项。京张高铁建设、雄安新区铁路布局规划调整、京津冀核心区铁路枢纽规划等工作取得重要进展，为后续工程建设奠定了基础。
去年底，石家庄至济南高速铁路、九江至景德镇至衢州铁路等重点铁路项目陆续建成投产。今年初，重庆至贵阳铁路也将建成投产。其中，石济高铁的建成通车，标志着我国“四纵四横”高速铁路网中的“四横”完美收官，中国高速铁路网进一步完善。
该负责人指出，宝兰高铁、西成高铁、石济高铁、九景衢铁路等项目的集中投产运营，对于助力乡村振兴战略和区域协调发展战略的实施，促进沿线经济社会发展和民生改善具有重要意义。这些线路开通后，铁路运输能力将进一步增加，这对有效缓解2018年春运铁路运输能力紧张问题，让广大旅客在春运旅行生活中有更好的体验和更多的获得感，将发挥重要作用。
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