浙江宁波新年“抢”人才 9类人创业支持额度可达500万元

新华社宁波1月1日电（记者裘立华）浙江省宁波市1月1日发布公告称，现代农业、电子商务等9类人才在宁波创业，最高支持额度可达500万元。
这是最近8天内，宁波发布的第二份重磅引进人才公告。上一份公告是《2018年宁波市“3315计划”支持民间资本引进高端创业团队公告》。而1日发布的这份公告被称为“泛3315计划”。
宁波“3315计划”的引才重点是战略性新兴产业，而“泛3315计划”侧重于引进支持电子商务、港航物流、金融保险、教文卫体、专业服务、规划设计、时尚创意、科技服务、现代农业等9大领域高层次人才和高端团队。
公告明确，对入选的团队按3个层次分别给予500万元、300万元、100万元的资助。对入选人才给予50万元资助，对顶尖人才领衔的重大项目可一事一议，资助额度上不封顶。
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