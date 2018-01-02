原标题：沪皖加强休闲农业和乡村旅游领域的对接

新华社上海1月1日电（记者李荣）元旦小长假期间，在沪举办的“安徽名优农产品暨农业产业化交易会”上传出信息，沪皖已在休闲农业和乡村旅游领域建立了战略合作关系，以此为平台，促进区域内“吃、住、行、游、购、娱”的一体化融合。

记者了解到，在此次交易会上，安徽省休闲农业协会和上海农业旅游经济协会签订了战略合作协议，形成合作框架，进一步推动沪皖两地休闲农业的合作与交流，在长三角范围内形成休闲农业与乡村旅游的“合作圈”。

安徽省农委副主任陈卫东表示，安徽既有山区，又有平原、丘陵，农业资源和旅游资源十分丰富。目前，安徽正在拓展农业的多功能性，实施休闲农业绿色体验的模式攻关。2017年，全省范围内休闲农业和乡村旅游经营主体已超过1.74万家，接待旅客人数达1.8亿人次，营业收入693.4亿元，带动农民就业人数超64.7万人。在这些客流与休闲旅游的消费中，长三角区域内各地的互动，占了相当的比例。

沪皖两地农业部门人士说，从最新的动态来看，上海及华东地区的工商业和大型农业企业，对安徽的农业资源、农业文化、农业基础建设的兴趣正在增大。安徽的农业产业园区、休闲农业、生态农业类项目正在成为吸引投资的新热点。

与此同时，长三角区域内农产品供需的深度对接也在进一步推进。来自长三角的不少采购商和电子商务经销商说，游客去长三角各地游玩，顺带吃了、买了当地的优质农产品，留下深刻印象，就想着在自己居住的地方也能买到那些好东西。这就是长三角区域农产品供需对接的基础。

(责编：仝宗莉、蒋琪)