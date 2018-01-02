沪皖加强休闲农业和乡村旅游领域的对接

新华社上海1月1日电（记者李荣）元旦小长假期间，在沪举办的“安徽名优农产品暨农业产业化交易会”上传出信息，沪皖已在休闲农业和乡村旅游领域建立了战略合作关系，以此为平台，促进区域内“吃、住、行、游、购、娱”的一体化融合。
记者了解到，在此次交易会上，安徽省休闲农业协会和上海农业旅游经济协会签订了战略合作协议，形成合作框架，进一步推动沪皖两地休闲农业的合作与交流，在长三角范围内形成休闲农业与乡村旅游的“合作圈”。
安徽省农委副主任陈卫东表示，安徽既有山区，又有平原、丘陵，农业资源和旅游资源十分丰富。目前，安徽正在拓展农业的多功能性，实施休闲农业绿色体验的模式攻关。2017年，全省范围内休闲农业和乡村旅游经营主体已超过1.74万家，接待旅客人数达1.8亿人次，营业收入693.4亿元，带动农民就业人数超64.7万人。在这些客流与休闲旅游的消费中，长三角区域内各地的互动，占了相当的比例。
沪皖两地农业部门人士说，从最新的动态来看，上海及华东地区的工商业和大型农业企业，对安徽的农业资源、农业文化、农业基础建设的兴趣正在增大。安徽的农业产业园区、休闲农业、生态农业类项目正在成为吸引投资的新热点。
与此同时，长三角区域内农产品供需的深度对接也在进一步推进。来自长三角的不少采购商和电子商务经销商说，游客去长三角各地游玩，顺带吃了、买了当地的优质农产品，留下深刻印象，就想着在自己居住的地方也能买到那些好东西。这就是长三角区域农产品供需对接的基础。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】