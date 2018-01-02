北京新机场主航站楼封顶封围

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鸟瞰新机场。
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主航站楼大厅。
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电焊工人正在施工。
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霞光映照下，工人在主航站楼顶部施工。
2017年12月31日，北京新机场主航站楼核心区工程立面幕墙、屋面采光顶除为后续工序预留施工通道外，其余部位全部施工完成。1200余名工人连续3个月奋战，完成了18万平方米的多达13道工序的双曲面金属屋面，顺利实现了2017年底封顶封围的目标。
版式设计：蔡华伟
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