北京新机场主航站楼封顶封围

鸟瞰新机场。

主航站楼大厅。

电焊工人正在施工。

霞光映照下，工人在主航站楼顶部施工。

2017年12月31日，北京新机场主航站楼核心区工程立面幕墙、屋面采光顶除为后续工序预留施工通道外，其余部位全部施工完成。1200余名工人连续3个月奋战，完成了18万平方米的多达13道工序的双曲面金属屋面，顺利实现了2017年底封顶封围的目标。

版式设计：蔡华伟

(责编：蒋琪、仝宗莉)