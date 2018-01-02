房产税焦虑如何缓解？学者：加快落实税收法定原则

【深度观察】房产税焦虑如何缓解？
本报记者 杜鑫
财政部部长肖捷2017年12月20日在《人民日报》发表的一篇题为《加快建立现代财政制度》的署名文章，由于提到房地产税，便非常“巧合”地引发了外界对于房产税的又一次讨论。
微信朋友圈里，山雨欲来风满楼。房产税什么时候收、怎么收、收多少、对房价有何影响等公众关心的话题，一些人讲得有鼻子有眼，算得清清楚楚。
实际上，房地产税和房产税是两个不同的概念。房地产税包括一切与房地产经济有直接关系的税。在我国，包括房地产业增值税、企业所得税、个人所得税、房产税等。而房产税专指以房屋为征税对象，向产权所有人征收的一种财产税。
也就是说，即便房地产税立法完成，也不意味着房产税就会开征。即便房产税开征，也不意味着征收范围会包括个人房屋，目前的房产税多向经营性房产征收。
不少业内人士也认为房产税短期内不会大范围开征。安居客房产研究院首席分析师张波表示，近期公众过于关注房产税完全没必要，至少在可以预见的3年内，房产税不会全面落地，更不会对买房形成直接影响。
但是，近年来，公众对于房产税，已是草木皆兵的状态。只要与房产税有关的一点风吹草动，都会带来一轮热议，每年都会有几波热炒。
有评论指出，房产税讨论的背后隐藏着部分公众的焦虑情绪，这部分人大多是有房者，他们担心房产税形成新的税收负担，同时造成财富流失。
其实，焦虑的不仅是有房者。没有房的人同样焦虑：期待房产税能重击房价，却又不知何时能等来，不知效果能否如期望般立竿见影。
之所以会出现上述情况，部分媒体难逃其咎，过分炒作无疑会加重公众的焦虑感。针对一些媒体热炒的房产税出台将打击房价，张波认为，房地产税立法的目的并不是降房价，而是改变现有税制重流转、轻保有的现状，达到优化房地产税制效果。
房产税焦虑的病根还是在于人们对于未来的不确定性、不安全感。有学者开出了方子，中国财税法学研究会会长刘剑文表示，缓解大众的“税焦虑”，要从整体上加快全面落实税收法定原则。税收法定意味着，要更强调科学性、民主性和可操作性。这种法定给整个社会以安全感，不会今天出来一个消息，明天就出台实施了。也有学者撰文指出，对于这样极其复杂的立法项目，最有效的方式是推进科学立法、民主立法，向广大人民群众征求意见和建议。
按照肖捷文章的提法，2020年，人们的房产税焦虑有望随着税收法定原则改革任务的落实，而得到缓解。
需要指出的是，并不是所有人都有这种焦虑。一位拥有多套房产的业主在接受媒体采访时就显得比较淡定：如果房产税真来了，就当是每年少收一个月的租金。
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