原标题：商事制度改革 5年新设市场主体7292.9万户

5年新设市场主体7292.9万户

本报讯 (记者杨召奎)“商事制度改革，激发了市场活力和创造力，释放了经济发展的内在潜力，在改革发展全局中发挥了重要作用。”2017年12月29日，国家工商总局局长张茅在全国工商和市场监管工作会议上总结过去5年工作时说。

据介绍，商事制度改革主要产生了五大方面的影响：一是夯实了经济发展的微观基础，促进了大众创业万众创新。5年来，新设市场主体7292.9万户，新设企业2160.9万户。日均新设市场主体从改革前的3.1万户增加到2017年的5.2万户，日均新设企业从改革前的0.69万户提高到2017年的1.6万户。二是促进了新产业新业态发展，为经济转型提供了新动能。近年来，高新技术产业、新兴服务业、“互联网+”的快速发展，新设企业中服务业企业占80%以上，成为经济转型升级的重要推动力。三是扩大了就业和税收，促进了经济增长。近年来，我国经济增速放缓，就业不减反增，市场主体的大量涌现发挥了重要支撑作用。据调查，从2016年三季度到2017年三季度，新设企业开业率为69.7%，户均从业人员由6.27人增加到7.42人。纳税主体大幅增加，对税收和经济发展的贡献不断提升。四是改善了营商环境，提高了国际竞争力和影响力。五是取得了良好的社会效应，得到社会各界充分认可。

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