原标题：欲哭无泪！公司称发错年终奖 几十名员工退还30余万

而对于发放奖金是否能够退还一事，律师则表示：“首先要看单位在发放年终奖之前，他跟劳动者有没有协商一致的奖金发放的标准。如果没有标准，或者事后才有重新制作的标准的话，这种情况单位是无权退还的。另外一种情况，单位在发放奖金之前，如果是有统一的年终奖发放标准，如果只是说因为单位计算错误，导致发错奖金的话，这种情况单位是有权让员工退回的。”

(责编：赵爽、李栋)