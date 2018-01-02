西成高铁、雅康高速元旦小长假客流火爆 

新华社成都1月2日电（记者 李倩薇、胡旭）来自成都的程女士一家结束了元旦小长假在西安的旅行，1日乘坐当天傍晚的高铁返回成都。“早就想带孩子去西安转转，带她看看教科书里的兵马俑和大雁塔，尝尝陕西美食。”程女士说，西成高铁开通后，他们很快就定好了票。
西成高铁2017年12月6日开通，一举攻克了唐朝诗人李白的感慨“蜀道难”。目前，西安至成都的时间缩短至3个多小时，不仅促进了区域发展，也扩大了沿线居民小长假的出游“半径”。
今年元旦假期是西成高铁开通后迎来的首个小长假，西安、成都两地火车站人流量大增。据中国铁路成都局集团提供的数据，元旦假期，西成高铁成都去往西安方向的游客约10万人次，西成高铁成为假期全国铁路最热门的出游线路之一。
西安市民侯先生平时工作忙碌，趁着元旦假期，他带着妻子来成都旅游。谈起新开通的高铁，侯先生说：“第一感觉是人特别多，第二感觉非常方便。一天内游览了成都的宽窄巷子和锦里后，还能乘高铁回到西安的家中，真是有‘朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还’的畅快感。”
与此同时，2017年12月31日，经过多年攻坚奋战，四川雅安至康定高速公路首段试通车运行，从此结束了四川藏区不通高速公路的历史。
成都市民周佳峰在这个元旦期间带着家人自驾游，目的地是位于甘孜州泸定县的海螺沟，那里有蜀山之王贡嘎雪峰和举世无双的大冰瀑布，冬季美不胜收。周佳峰说，选择在这个元旦出行，是因为从新闻上看到雅康高速公路雅泸段将试通车，从成都到海螺沟最快只需要3个小时。
高铁和高速公路的加快修建，不仅缩短了时间，也拉近了空间的距离。蜀道不再难，对沿线广大游客而言，一场“说走就走的旅行”正在变成现实。
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