我国光伏年发电量首超1000亿千瓦时

本报北京1月2日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：2017年1—11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72%，光伏发电量占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点，光伏年发电量首超1000亿千瓦时。其中，集中式光伏发电量达932亿千瓦时，分布式光伏发电量达137亿千瓦时。

2017年，我国光伏发电发展呈现出三方面新特点。一是分布式光伏发展提速。2017年1—11月，分布式光伏新增装机1723万千瓦，为2016年同期新增规模的3.7倍，增速同比增加3倍。二是光伏新增装机分布地域转移特征明显。2017年1—11月，西北地区光伏新增装机占比同比下降17个百分点，而中东部成为我国光伏发电热点地区。三是新方式促进光伏发电发展。“光伏领跑者”计划的实施取得良好效果，光伏产业技术进步明显，成本实现大幅下降，并带动全球光伏项目招标电价不断下降。

据介绍，1069亿千瓦时的光伏发电量可替代3300万吨标准煤，减排二氧化碳9300万吨。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 10 版）

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