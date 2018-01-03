北京商报讯（记者 石飞月）苹果“降速门”事件持续升温，1月2日，据外媒报道，iPad也被消费者列入了指控苹果公司的范围内。美国境内，有大量消费者针对苹果发起了诉讼，在密西西比的诉讼中，消费者将苹果公司的iPad也列入了指控范围内，即iPad也遭到了苹果的降速处理，影响了用户体验。原告指出，苹果之所以对电子设备的速度进行降低，是为了让消费者去购买新款设备。
另外也有中国消费者对北京商报记者反映，自己的iPad mini 2最近经常发生卡顿，使用体验降低。此前，有网友曝出“苹果在降低旧款iPhone性能”的问题。网友对旧款iPhone机型进行了测试，跑分降低，系统运行变慢，推测苹果可能是为了让消费者去买新的iPhone故意让旧手机运行变慢、变卡顿。
苹果并没有对“故意使产品变慢”做出正面回应。该公司最开始发布声明称，目标是向客户提供最好的体验，其中包括总体性能和延长设备使用寿命。在低温环境中，锂离子电池提供峰值电流的能力会降低，随着时间推移，存储的电量会减少，这会导致设备为保护电子部件而关机。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】