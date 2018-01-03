北京商报讯（记者 石飞月）苹果“降速门”事件持续升温，1月2日，据外媒报道，iPad也被消费者列入了指控苹果公司的范围内。美国境内，有大量消费者针对苹果发起了诉讼，在密西西比的诉讼中，消费者将苹果公司的iPad也列入了指控范围内，即iPad也遭到了苹果的降速处理，影响了用户体验。原告指出，苹果之所以对电子设备的速度进行降低，是为了让消费者去购买新款设备。

另外也有中国消费者对北京商报记者反映，自己的iPad mini 2最近经常发生卡顿，使用体验降低。此前，有网友曝出“苹果在降低旧款iPhone性能”的问题。网友对旧款iPhone机型进行了测试，跑分降低，系统运行变慢，推测苹果可能是为了让消费者去买新的iPhone故意让旧手机运行变慢、变卡顿。

苹果并没有对“故意使产品变慢”做出正面回应。该公司最开始发布声明称，目标是向客户提供最好的体验，其中包括总体性能和延长设备使用寿命。在低温环境中，锂离子电池提供峰值电流的能力会降低，随着时间推移，存储的电量会减少，这会导致设备为保护电子部件而关机。

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