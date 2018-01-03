河长制湖长制今年全面建立

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制图：张芳曼
本报北京1月2日电 （记者赵永平、王浩）记者从全国水利厅局长会议上获悉：2017年全面推行河长制取得重大进展，省市县乡四级工作方案全部出台，6项配套制度基本建立，设立乡级及以上河长31万名、村级河长62万名，湖长制全面启动实施。
在全面推行河长制取得重大进展、湖长制全面启动实施的基础上，今年将全面完成河长制湖长制改革任务。已经建立河长制的23个省份，要根据中期评估情况抓好巩固提升、健全长效机制。其他省份加快进度，确保今年6月底前全面建立河长制。抓好湖长制实施工作，确保年底前全面建立湖长制。
水利部部长陈雷介绍，河长制制度体系和组织体系已经基本建立，河湖专项整治行动深入开展，推动解决了一大批河湖管理难题，不少河湖实现了从“没人管”到“有人管”、从“多头管”到“统一管”、从“管不住”到“管得好”的转变，中央确定的2018年年底前全面建立河长制湖长制任务有望提前完成。
要遵循湖泊的生态功能和特性，抓好湖长制实施工作。已经实施湖长制的要进一步加以完善，尚未实施的要逐湖明确湖长，细化实化湖长职责，落实湖泊管理单位，健全长效管护机制。要健全河湖名录，完善河湖档案，建立河湖管理信息系统。要因河施策、因湖施策，针对存在的问题进行专项整治。
据介绍，江苏省级河长率先集中巡河，推动全省66000多名河长主动认河、治河。北京市“一竿子插到底”，全市落实村级负责人河长4300多名，涌现出当班河长、老街坊巡河队等民间河长1000多名。黑龙江省建立省市县乡四级河道警长制，实现河道警长和河长配套。
今年启动实施国家节水行动。2016年全国年用水总量6040亿立方米，明显低于6350亿立方米的年度控制指标；2012—2016年，万元GDP和万元工业增加值用水量分别下降25.3%和26.6%。今年继续深入落实最严格水资源管理制度，做好2017年度考核工作。加快推进剩余21条跨省重要江河流域水量分配工作。完善高耗水行业取水定额国家标准体系，严格重点监控用水单位台账监管，加快节水产业发展。大力推广高效农业节水技术，着力抓好华北地下水超采区综合治理工作。
一批重大水利项目陆续开工。今年加大珠江三角洲水资源配置、淮河入海水道二期等工程前期工作力度。重点推进汉江、湖南四水、江西五河、闽江等115条主要支流治理，实施1.2万公里中小河流治理和3380多座小型病险水库除险加固，加快重点区域排涝能力和农村基层防洪预报预警体系建设。
继续完善农村水利基础设施体系。加快高效节水灌溉工程建设，今年将新增高效节水灌溉面积2000万亩，完成104处大型灌区续建配套和节水改造。加快农村饮水安全巩固提升工程建设，进一步提高农村地区集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。
此外，水利部将持续深化水利重点领域改革创新，着力抓好宁夏、甘肃疏勒河、湖北宜都等水流产权确权试点工作，探索建立归属清晰、权责明确、监管有效的水流产权制度；推进水资源有偿使用制度改革，抓好水资源税改革扩大试点工作；全面推进农业水价综合改革，充分发挥水价经济杠杆作用；抓好生态保护补偿试点工作，推动建立市场化、多元化水流生态保护补偿机制。
陈雷介绍，过去的五年，水利工作成效显著。多次战胜洪水，有效应对36个台风强台风登陆袭击。西江大藤峡、引江济淮、滇中引水等122项重大水利工程开工建设，在建投资规模超过9000亿元。农村饮水安全工程巩固提升，惠及9000万农村人口。完成4.6万多座小型病险水库除险加固。大力开展农田水利基本建设，发展有效灌溉面积8300多万亩，新增高效节水灌溉面积1亿多亩，为粮食连年丰收奠定了坚实基础。新增水土流失治理面积27.38万平方公里、整治坡耕地1980万亩，建成生态清洁小流域1400多条。
《 人民日报 》（ 2018年01月03日 14 版）
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