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第三批国家林业重点龙头企业名单出炉

在林地利用等方面享受政策扶持

2018年01月03日08:11  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，国家林业局公布了第三批国家林业重点龙头企业名单，北京绿冠生态园林工程股份有限公司、万华生态板业股份有限公司等124家林业企业通过了认定。截至目前，已有416家林业企业获得国家林业重点龙头企业认定。

　　经省级林业主管部门和有关中央企业的推荐、初审、专家评审、公示等环节，通过专家组针对企业规模、带动能力、竞争能力、盈利能力、社会信用、持续经营能力、资源环保等八大类25个指标的严格评审，124家林业企业从全国各地推荐的196家企业中脱颖而出。

　　获得认定的企业将重点受到各级林业主管部门的指导，在规划、技术、信息等方面得到服务，在基地建设、林地利用、林业财政金融保险等方面享受政策扶持。

　　为不断提高龙头企业素质，国家林业重点龙头企业实行动态评价管理和淘汰机制，做到有进有出。


 

(责编：蒋琪、李栋)
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