新《国家湿地公园管理办法》实施 园内湿地率不低于30%

近日国家林业局重新制定印发了《国家湿地公园管理办法》（以下简称《办法》），规定国家湿地公园的湿地面积原则上不低于100公顷，湿地率不低于30%。
《办法》指出，国家湿地公园范围与自然保护区、森林公园不得重叠或者交叉。国家湿地公园应当按照总体规划确定的范围进行标桩定界，任何单位和个人不得擅自改变和挪动界标。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。确需征收、占用的，用地单位应当征求省级林业主管部门的意见后，方可依法办理相关手续，由省级林业主管部门报国家林业局备案。该《办法》自2018年1月1日起实施，有效期至2022年12月31日。
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