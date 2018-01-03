2018年A股开门红放量上涨 大宗商品飘红

昨日是A股2018年第一个交易日，“开门红”如约而至，上证指数收盘上涨了1.24%。记者对比发现，2018年首个交易日，大盘蓝筹股成为指数反弹的主要动力，其中，化工、地产、金融、资源等集体走高，而中小盘股相对较弱。有分析认为，近期市场流动性担忧得到缓解，年报披露接近，市场仍然会上演“大盘蓝筹股搭台，龙头股唱戏”的风格。

本周二，国际国内大宗商品市场喜迎开门红，原油价格挑战60美元大关，刷新近4年新高；国际黄金价格跳涨至3个半月新高；国内黑色系产品、能化产品重回短线牛市。广州投资者的交易热情也随之提升，专业人士提示：短线牛市并不代表中长线牛市，后市不可过于乐观。

广州日报全媒体记者 张忠安、杨欣、井楠

A股：流动性压力缓解 股指走高

1.24%，这是上证指数今年第一个交易日的表现。同时，深成指、中小板和创业板也都纷纷走高，两市成交量也明显放大。有分析认为，元旦期间，市场消息面偏暖，加上前期市场连续调整，A股“开门红”的喜庆有望延续。

周二A股三大股指早间均高开，表现出强攻态势，股指接连走高。午后开盘两市维持高位震荡态势，指数有所走平，但下午收盘前迎来了新一波拉升。截至收盘，上证指数报3348.33点，上涨1.24%。创业板报1769.67点，涨0.97%。同时，深成指和中小板也放量上涨。这意味着，今年A股开门红已经兑现。

盘面上，权重股集体走好。周期股表现出色，煤炭板块平均上涨3.12%，兖州煤业涨停、潞安环能、平煤股份等涨幅超过5%。大金融、石油、化工、房地产、机械等均大幅上涨。其中，在大金融板块中，保险继续领涨，中国平安收盘涨幅接近4%。而航空、5G、人工智能、半导体等走势相对落后。

面对昨日A股开门红，多数分析认为，一方面前期技术调整已经到位，存在反弹基础。另一方面，市场资金紧张预期得到缓解，有利于恢复市场信心。2017年12月29日，央行建立“临时准备金动用安排”。有机构测算，该政策可能为市场释放近2万亿元的短期资金供给，将有效对冲了春节期的流动性扰动，有助于维稳资金面情绪。

金融市场开年并不缺钱。2日中国央行发布消息称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，当天没有开展公开市场操作。这也是央行连续第七个交易日暂停公开市场操作。交易所国债回购利率也全线回落到正常水平。截至2日收盘，上交所质押式国债回购隔夜利率GC001下行至4.4%附近。

因此，有分析认为，大盘自3450点以来的调整基本到位，央行决定建立临时准备金动用安排，缓解市场对跨年流动性的担忧，市场有望逐步转强。

国际大宗商品：原油黄金气势如虹

国际市场本周二开市，美元指数延续了2017年底的向下走势，跌破92大关，刷新了9月8日以来的近4个月新低。在美元走跌影响下，非美货币、黄金、原油都获得了巨大的向上动力，其中，黄金价格出现跳涨走势，涨至1320美元/盎司一线，刷新3个月新高，国际盘交易量大增。由于亚洲国家近期在过节，节日黄金需求大增，利于油价反弹。

原油价格气势如虹，周二傍晚至60美元关口，为数月、近4年以来的新高，正在挑战重要技术阻力位。除了美元指数走跌的促进，供给方面也是“捷报频传”，欧佩克减产落实情况较好，非欧佩克产油国，如俄罗斯，也在不断强调减产态度，利于油价反弹。

广州投资市场上，纸黄金、金条、金币交易量近期均大增。

国内大宗商品：黑色系重回上涨格局

在国际市场的促进之下，国内大宗商品市场开盘首日飘红。能化板块延续午前涨势，黑色系除硅铁外均上涨，有望重回上涨格局，而有色金属显示了一定程度的分化。截至下午收盘，铁矿石涨2.55%，沥青涨2.37%，沪镍涨2.36%，郑醇涨2.31%，PP涨2.27%，螺纹涨2.11%，PVC涨2.03%，豆油涨1.98%，郑油涨1.90%，塑料涨1.89%，棕榈涨1.84%，焦煤、胶板、郑麦、热卷、橡胶、焦炭、PTA、沪锡涨逾1%。

不过，支持黑色系产品走出中线牛市的理由并不充分：广州日报全媒体记者调查珠三角市场，发现元旦期间操作者寥寥，低价资源更是难寻，钢企与贸易商大多都在观望之中。鉴于此，投资者需要理性看待市场，不可过于乐观，操作方面也应谨慎，及时止损止盈。

后市分析： 龙头股应是近期投资者布局的重点

2017年，A股最重要的转变，就是市场风格从热衷题材股、小票，转变到追捧价值股，大蓝筹股。因此，不少股民认为，2018年市场风格可能会转变，小盘股将迎来新的契机。不过，根据记者多方了解，机构人士认为，开年行情中，公司规模大小继续成为影响今年股市的一大因素之一，但核心依然看业绩。无论是蓝筹股，还是成长股、龙头个股均是近期投资者布局的标的。

“我们看好A股开年行情，上周初就提出‘慢牛’重启，并明确看好2018年1月开门红的行情。建议坚持抓大放小，配置上金融搭台，龙头唱戏。”中信证券分析师秦培景表示。

有机构分析师也认为，大金融还会继续走高，同时，化工、石油和汽车等传统的大盘蓝筹股也有望延续2017年走势。“我们认为，大金融、消费、家电、汽车和石化等领域的超大蓝筹股今年不会有2017年的翻倍行情，但大概率地维持高位，或者缓慢上行。”深圳一位基金人士称。数据显示，大金融是2017年A股的中流砥柱。工商银行、中国平安等巨无霸2017年涨幅巨大，其中，中国平安去年一年的涨幅接近100%。工商银行过万亿元的市值，一年也大涨了40%。因此，秦培景认为，2018年开年行情中，大金融依然值得重视，可以作为资产配置的底仓。

在大金融底仓之外，多家机构建议投资者重点关注景气度回升的行业龙头。“看好龙头的总量逻辑依旧是市场集中度提高+流动性溢价。此外，从行业基本面来看，各个细分行业龙头公司关键指标如订单量、毛利率、需求、价格等预期仍然是稳健向好的，‘强者恒强’的格局未来在多个行业仍将持续。”秦培景认为。

记者梳理也发现，1月份机构相对看好的行业集中在大消费、基础工业和同固定投资相关的行业。其中，考虑季节性因素，1~2月处于传统的投资淡季和消费旺季，食品饮料、商贸零售、餐饮旅游以及医药等大消费行业的龙头个股有望继续受到资金的追捧。而春节前后，基建、化工和机械等值得关注。

异动板块： 资金抢筹年报“好孩子”股

沪深上市公司2017年年报预约披露时间表目前已经出炉，根据安排，农尚环境将于本月19日披露，有望打响两市年报披露第一枪。杭电股份初步定于本月23日披露，则有望成为沪市披露第一家公司。

按照目前的预约时间表，1月份披露年报的公司将有13家，2月份披露的公司有84家，3月份披露的公司有1155家，4月披露的公司将超过2000家。

尽管目前离首家公司正式披露还有两周多时间，但市场对此的乐观预期已显露无遗。2017年12月29日早间，沪市年报预披露时间表刚出炉时，排位居前的杭电股份、健友股份股价均快速拉升涨停并维持至收盘。昨天农尚环境、东音股份也走出涨停板。

此外，沪市预约在春节前披露的有18家公司，股价也出现了不同程度的涨幅，如金牛化工昨天上涨5.13%，由此可见市场对此类“抢先”发布年报个股的追捧。

就连预计于1月披露的*ST匹凸也连续两天股价被拉至涨停，该股的2017年年报预计将于本月底披露，而此前该公司已连续两年亏损。

操作建议： 关注业绩增长连续性个股

有私募人士指出，年报披露的时间是行情参与的重要参考，年报行情的高潮阶段可以锁定在2017年12月底到今年1月底。但是从目前市场风格来看，对公司业绩的解读更加重要，投资者应该关注三类业绩增长股。首先是内生增长，即通过产品优化、降本增效或扩产提升业绩，尤其是主业清楚明晰，且因主业增长带动业绩超预期增长的个股。其次是外延增长，即通过企业间的兼并重组获得额外收益；第三是外部环境改善，即基于行业景气度的提升公司业绩受益，但是要关注业绩增长的连续性，侧重关注公司各个季度的增长情况。

记者还发现，偏偏有一批业绩增幅高、盈利规模大的企业选择等到4月才披露年报，如众泰汽车、大秦铁路、宝钢股份、亚宝药业等。

从已发布的业绩预告情况看，两市目前业绩增幅最大的10家“预增”公司中，有8家将在4月后才披露年报，其中排在第一位的众泰汽车预计实现净利润12.59亿元至13.62亿元，同比增幅1350.72%至1469.41%，其年报预约披露时间为4月18日。

从绝对金额上看，盈利规模排在前三位的中国神华、大秦铁路、海螺水泥预计分别实现净利润408.82亿元、146.95亿元、127.95亿元至145.01亿元，其年报均将于3月中下旬后披露。

还有市场人士提出，除了关注真正业绩增长个股之外，投资者还应该关注在此前下跌行情中被错杀的绩优股。尤其是中小创公司。

记者了解到，在109家公司业绩预增喜人2017年股价却下跌的公司中，只有10家来自沪深主板，其余均为中小创公司。

多家券商指出，中小创是新经济、新周期的代表，从估值的角度上看，申万小盘股指数成分估值为31倍，中盘指数成分估值为28倍，这一数据已经非常接近于2005年、2006、2008年以及2012和2013年的底部区间，因此从估值的历史比较来看，当前中小市值公司已经有了相当的吸引力。

风险提示：

1 早发年报未必绩优

本报全媒体记者发现，除了*ST匹凸以外，在年报“先发”者中，还有不少“报忧”的情况。比如，将于2018年1月27日披露年报的世嘉科技，其预计2017全年盈利大幅减少，净利润同比变化区间为-70%至-40%。

此外，从目前的业绩预告看，业绩暴增的上市公司中，均存在重组、出售资产等情况，并不是本身业绩增长所致。比如众泰汽车2017年4月初完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%股权，导致公司净利润大幅度增长。

有市场人士指出，对于年报行情，选股逻辑就是寻找业绩高增长的确定性。但是更需追根溯源，弄清楚上市公司交出的成绩单背后有哪些真材实料，投资者不能仅仅只看业绩公布日期和增幅的简单数字。

2 有部分公司为扮靓 业绩减持金融股

去年12月26日、27日、28日，中信证券、江苏银行、交通银行、华夏银行均遭遇股东减持。数据显示，每到年底，金融股就成为上市公司减持套现的对象。其中，南京高科公告称，截至去年12月27日，南京高科已经累计减持中信证券股票2632.17万股，扣除成本、税费后，对全年净利润的累计影响约2.36亿元。

多家上市公司表示，减持券商和银行股是为了经营和业务发展需要。但有业内人士指出，不排除部分公司通过减持金融股来扮靓业绩。“由于多数作为金融股股东的上市公司，持股比例都不高，不需要披露，而且对股价没有太大影响。但减持对上市公司业绩却有明显的作用。”一位不愿透露身份的券商人士表示。记者对比发现，部分公司近几年都有依靠减持其他公司股票套现生存的嫌疑。

有券商人士告诉记者，金融类上市公司和其他公司不一样，如果上市公司在金融股票里面主要是财务投资者，“年底套现一方面是为了明年的战略布局，一方面是为了全年业绩好看。”上述券商人士称。

根据上市公司公告，多数减持的股份为IPO之前的原始股或者是通过定向增发等低位介入的股份。而且上市公司均表示减持金融股对当年的业绩有积极影响。实际上，A股市场上，部分公司连续多年依靠减持金融股维持业绩。永安林业连续多年减持兴业银行来实现增收。两面针连续6年依靠减持中信证券股票而实现保壳。

(责编：李栋、赵爽)