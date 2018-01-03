当好新时代全面深化改革的排头兵（新时代 新气象 新作为）

新年上班第一天上午，浙江召开全省全面深化改革大会，省委书记车俊代表全省干群庄严承诺：浙江将在新的起点上，高举改革大旗，坚定不移地做改革的探索者、先行者、组织者、实践者、推动者，当好新时代全面深化改革的排头兵。

习近平总书记在2018年新年贺词中强调，改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。40年来，通过一系列改革，浙江成功实现了从资源小省到经济大省的历史性跨越，成功实现了由基本温饱向全面小康的历史性跨越。数据显示：从1978年到2016年，浙江省生产总值由124亿元增长到4.73万亿元，年均增长12.5%，是同期全国经济增长的1.3倍。40年的浙江发展史，就是一部可歌可泣的改革史。

“走在前列，干在实处，是浙江贯彻改革开放精神的实质。浙江能有今天，浙江的企业能有今天，正是改革开放带来的结果。”浙江富润控股集团党委书记、董事局主席赵林中在会上表示。

新时代要有新气象新作为，面对艰难险阻，唯有改革开路、负冀前行。进入新时代，浙江如何进一步扩大改革的覆盖面、深化改革的实践成果、更好发挥改革的撬动效应，最大限度地释放制度红利？车俊说：“浙江作为改革开放先行地和习近平全面深化改革重要思想的重要萌发地，肩负着‘干在实处、走在前列、勇立潮头’的历史使命，必须进一步增强全面深化改革的使命担当，进一步深化认识、丰富内涵、拓展外延、提升质量，当好新时代全面深化改革的排头兵。”

“俗语道：经络通百病消。全面深化改革，说白了就是要接通天线和地气，疏通‘中梗阻’，拆掉‘隔心墙’，让党中央的好政策落地生根，因地制宜出实效，把改革的文章写进百姓的心坎里。”会上，淳安县委书记黄海峰形象地说。

据悉，浙江将紧紧扭住“最多跑一次”这个“牛鼻子”，撬动经济体制改革、公共服务体制改革和权力运行机制改革等。从2016年12月开始，浙江省推出“最多跑一次”改革，使群众和企业到政府办一件事最多跑一次就能办成。最新调查显示，“最多跑一次”实现率达到87.9%、满意率达到94.7%。中央深改办明确要求向全国推广浙江经验。

(责编：蒋琪、李栋)