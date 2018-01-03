经营服务性收费清单全国一张网

为全力开展清费减负工作，在清理整合政府定价的经营服务性收费基础上，国家发改委近日制定发布全国政府定价的经营服务性收费目录清单“一张网”，并对政府定价的经营服务性收费项目进行了大幅“瘦身”，其中，中央定价收费项目由13项减少至5项，减少了62%，地方定价收费项目平均每省由25项减少至13项，减少了48%。

目录清单之外一律不得有政府定价的经营服务性收费项目。此次清单大幅“瘦身”，首先是放开了一批具备市场竞争条件的、已不再作为行政审批前置事项的、服务内容不具有强制性的项目，同时取消了一批收费性质发生变化、相关费用由财政保障的项目，还整合规范了一批性质、内涵接近的项目。下一步，国家发展改革委将对目录清单实行动态化管理，从源头上防范乱收费。

(责编：蒋琪、李栋)