今年铁路投资将达7320亿元

记者从1月2日召开的中国铁路总公司工作会议上获悉，2013年至2017年，全国铁路完成固定资产投资3.9万亿元，新增铁路营业里程2.94万公里，其中高铁1.57万公里，是历史上铁路投资最集中、强度最大的时期。到2017年底，全国铁路营业里程达到12.7万公里，其中高铁2.5万公里，占世界高铁总量的66.3%，铁路电气化率、复线率分别居世界第一和第二位。

2017年，中国铁路在上规模、提速度、补短板、增效益上，实现了上台阶。

铁路投资高位运行，民营控股高铁项目实现“零突破”。2017年，中国铁路行业固定资产完成了8010亿元，这也意味着中国铁路投资连续第四年实现投资超8000亿元。投产新线3038公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营。

铁路扶贫大步前行。去年中西部地区累计完成基建投资3964亿元，占全国铁路基建投资的69.4%；14个集中连片贫困地区、革命老区、少数民族地区、边境地区累计完成铁路基建投资占总投资的76%。

越发完善的铁路网使铁路旅客发送量实现了9.6%的增长，2017年铁路运输同比增收1010亿元，增收额创历史纪录；全国铁路完成旅客发送量突破30亿人次，其中动车组发送了17.13亿人次，占比超过56.4%，“复兴号”实现时速350公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。

中国铁路总公司总经理陆东福表示，党的十八大以来，全国铁路共完成固定资产投资3.9万亿元，新增高铁1.57万公里，是历史上铁路投入最集中，强度最大的时期。在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的新常态下，全国铁路系统将聚焦“交通强国、铁路先行”，深化铁路运输供给侧结构性改革，提升铁路建设质量效益，打造中国智能高铁，为经济社会健康发展做出新的贡献。

铁路总公司提出了2018年铁路主要工作目标：在铁路安全方面，不发生重大及以上责任事故，不发生客车较大及以上责任行车事故；在铁路运输方面，完成旅客发送量32.5亿人次、货物发送量30.2亿吨、总换算周转量38900亿吨公里；在铁路投资方面，全国铁路固定资产投资安排7320亿元，其中国家铁路7020亿元，投产新线4000公里，其中高铁3500公里。

在提升运输服务水平方面，铁路将拓展互联网售票系统功能，探索提供预约订票服务，拖行电子客票，推动客票销售进农村乡镇。推进常旅客体系建设，增加连续便捷换乘车站数量。积极开发互联网订票、网上商城、旅游酒店等旅客出行关联业务，加快推进站车WiFi等项目，打造高铁网与互联网“双网旅行生活”。

(责编：蒋琪、李栋)