机构预测2018中国GDP增速为6.7%左右

新年伊始，多家机构预测中国经济在2018年将保持平稳，GDP增速保持在6.7%左右，中国经济增长进入稳态区间。

中国社会科学院工业经济研究所日前发布2017年四季度“中国经济学人热点调研”结果。本次调查发现经济学家们预判宏观经济形势趋稳，经济学家综合判断2017年全年经济增速为6.8%，2018年中国经济将继续保持这一增速。同时，美国、印度经济将加速增长，欧盟经济增速减缓。

社科院日前发布的2018中国经济蓝皮书预计，2017年全年中国GDP增长6.8%左右，增速比上年增加0.1个百分点，2018年GDP增长率为6.7%。与此同时，上海财经大学高等研究院也预测2018年全年中国实际GDP增速约为6.7%。

而中国银行国际金融研究所日前发布的报告指出， 2018年中国经济增长6.7%左右，但在平稳增长的同时更加注重提高质量和效益。中国人民大学国家发展与战略研究院也预测2018年中国宏观经济将保持相对平稳的发展态势，GDP实际增速为6.7%。

社科院工业所的调查显示，经济学家们未来对外贸增长的信心有所回升，有45%的经济学家认为2017年四季度出口量会同比上升，认为出口量会同比下降和不变的经济学家分别占18%和27%。 64%的经济学家认为四季度社会物价水平会同比上升，经济学家预判社会物价开始释放新的上涨动力。

据介绍，2017年，全球经济整体稳步复苏，尤其美欧日等发达国家和地区经济复苏好于预期，对于中国经济而言外部需求明显改善。与此同时，在经济新常态下，中国加快调整经济结构，经济增长新动力不断积聚，财政收入好于预期，财政政策更加积极，工业生产增长较快，库存水平提高，工业企业主动回补库存的需求发挥作用，棚户区货币化安置和返乡置业需求促进三四线城市商品房销售好转，进而带动了消费需求。

但另一方面，从供给侧来看，中国劳动力供给自2012年进入拐点以来逐年下滑，近年来全要素生产率增长率维持低位运行，资本存量增速也随着固定资产投资增速的下降而下滑。

国家信息中心首席经济师祝宝良表示，尽管目前供给侧结构性改革已经有了成效，但是传统行业产能过剩的问题没有得到根本性解决。另外，房地产问题没有解决，需要建立长效机制和对策来解决。再就是地方政府债务问题，地方政府隐形债务或有债务增长较快。同时，地方政府通过国有企业的融资平台举债，问题比较严重。

有专家表示，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。但仍需看到，经济结构性矛盾仍在，结构调整和改革任重道远，防范金融风险和去杠杆的任务仍然艰巨。当前经济稳中向好，一定程度上受全球经济复苏背景下外需回暖以及国内库存回补的推动，但民间投资活力仍显不足，部分短板领域瓶颈尚未打破，总杠杆水平仍然偏高。

(责编：李栋、赵爽)