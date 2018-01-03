国际油价创三年来最好新年开局

国际油价1月2日创下2014年以来最强劲新年开盘表现，伦敦和纽约主要品种双双超过每桶60美元。市场人士称，伊朗爆发示威冲突和石油输出国组织（欧佩克）国家的减产行动导致了油价的高企。
当日盘中，美国西德克萨斯轻质油期货上涨0.21美元或0.4%，报每桶60.63美元，当日早盘还一度触及2015年6月以来高位60.74美元。北海布伦特原油期货上涨0.31美元或0.5%，报每桶67.18美元，稍早曾涨至2015年5月的高位67.29美元。这是自2014年1月以来，两个指标油价首次开年都在每桶60美元上方。
“伊朗动乱加剧，使油价在2018年有个强劲的开局，”市场人士普遍分析称。
国际社会解除对伊朗制裁以来，该国经济状况有所好转。然而，普通民众生活尚未得到立竿见影的改善。伊朗国内失业率居高不下，官方公布的通货膨胀率再次突破10％，尤其是蛋和肉类价格涨幅高达40％，令民众感到不满。此外，伊朗政府还在计划削减社会福利、上调燃油价格。
澳大利亚Rivkin证券分析师欧朗宁2日接受路透社采访时说：“石油库存自2017年3月以来不断下降，并且欧佩克已同意延长减产至2018年底，因此油市基本面前景自2017年初以来已经改善。”
市场机构近日纷纷对2018年油价走势发布了谨慎乐观的预测。穆迪投资者服务公司2日称，预计2018年油价在每桶40至60美元区间，尽管需求增加，但美国天然气供应充裕令油价受限。穆迪称，2017年末的油价上涨受到欧佩克减产协议延期、和中东地区“政治动荡”等假设前提支撑。
美国能源信息局预计，2018年纽约原油期货年均价将从2017年的每桶50.6美元，上涨至每桶52.8美元；伦敦原油期货年均价将从2017年的每桶53.9美元上涨至2018年的每桶57.3美元。
美银美林、高盛则预计2018年纽约原油期货均价将分别涨至每桶52美元、57.5美元，伦敦原油期货均价将涨至每桶56美元、62美元。高盛能源研究主管达米安·库尔瓦兰认为，综合考虑各种因素，2018年国际原油需求的增长速度应快于供给增长速度，国际油价走势依然较为乐观。
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