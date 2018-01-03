去年全国300城土地收入破4万亿

1月2日，中国指数研究院发布的2017年全国300城市土地市场成交数据显示，全年300城市土地出让金收入总额为40123亿元，同比增加36%。中指院方面分析指出，年内300城市土地供应整体小幅上升。热点城市供应增加、预期稳定，拉升成交量及出让金上涨。
全年土地出让金整体上涨
中指院的数据显示，2017年受到宅地供应整体增加影响，全年住宅类用地出让金占比较2016年增加约4个百分点，达到82%，商办类及工业用地占比分别下降3个及2个百分点，合计为17%。成交面积方面，各类用地供求结构相对稳定，工业用地仍然占半数，住宅类与商办类用地占比较2016年全年增加近3个百分点，住宅类成交面积占比同比增加4个百分点，达到37%。
从不同城市来看，一线城市供地量增加明显，推动土地出让金整体上扬。北京、广州同比涨幅居前，上海、深圳因供地结构调整等原因有所下滑；二线城市以同比增长为主，但是增速有所放缓；北京、杭州年度土地出让金收入总额突破2000亿元。南京、武汉、上海、重庆、天津、成都、广州等7城市突破千亿。
中指院相关负责人分析指出，2017年一线城市土地供需同比走高，供地面积同比增幅领衔，出让金较2016年增长近五成；二线城市土地供求降至低位，收金及均价同比涨幅较2016年收窄，土地整体市场走势趋稳；三四线城市承接一二线城市外溢效应；拉动区域内城市土地市场供求升温，地价及收金同比均有所上涨。
综合全年来看，一季度，土地市场总体平稳，热点城市坚持调控，一线城市供应剧增，二线城市回归理性；二三季度热点城市调控深化，平均溢价率同比普遍下降，需求外溢至周边三四线城市；四季度整体供应量攀升至年内高位，出让金同比增加近四成，平均溢价率继续下行。
中原地产首席分析师张大伟分析认为，2017年下半年以来土地市场溢价率开始明显下调。“例如，北京2017年全年平均住宅溢价率是26%，而当年最后两个月跌到了8%，绝大多数地块基本以接近零溢价的价格成交”。
“组合”土地调控政策普遍推行
值得一提的是，2017年全年，“限地价”作为土地市场传统调控手段之一，已经在全国范围普遍推行。同时，“竞配建”作为“限地价”的常见组合型配套政策也在同步推广，目前主流配建内容为保障性住房建设面积。
中指院的统计显示，截至2017年底，全国各大热点城市对土地市场调控政策做了多元尝试和创新，“竞配建”的配建内容种类逐渐丰富。
此外，2017年被称为住房租赁市场的元年，年内在多方利好政策的促进下，住房租赁市场在土地、金融等多方面同时发力。中原地产研究中心的统计数据显示，2017年，全国至少有超过12个省份50个以上城市发布了与“租房租赁”相关的政策内容，同时推出住房租赁市场土地供应规划。
从土地供应角度看，各地普遍增加租赁性质住房有效供应，鼓励房地产开发企业参与工业厂房改造，完善配套设施后改造成租赁住房。业内人士认为，这些政策有利于推动租赁土地供应，缓解房地产市场的供需结构。
易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为，“未来租赁型用地的开发将主要分布在全国36个一、二线城市中。而在此类城市租赁住房的占比方面，根据公开数据测算，预计一线城市将保持在30%的水平之上。而二线城市将保持在20%的水平之上。综合计算，这36个城市租赁住房的占比约为25%”。
张大伟分析认为，从一二线等热点城市住宅和土地市场的调控政策来看，这些城市从过去的限购、限价、限贷等“减法”措施开始转变为增加土地、房源等“加法”措施。整体上，由于2017年楼市调控政策持续加码，北京等城市的“加法供应”开始全面加速，多个城市未来5年将有大量房源供应。
未来土地市场将维持平稳
1月2日，国土资源部公布2017年对全国111个城市开展住宅用地出让合同执行情况检查的结果。数据显示，始于2017年9月，针对近5年以来出让的52285宗、面积170404.7公顷住宅用地检查结果表明，全国住宅用地出让合同执行情况良好。其中，合同正常履约率达到81.8%，安徽等8个省（市、区）正常履约率超过90%。
“这表明出让的住宅用地多数能够得到顺利和有效开发”。国土资源部土地利用管理司相关负责人表示，此次检查发现，影响住宅用地出让合同执行的原因，除了个别合同约定不合理及不可控因素外，主要是因为受让方资金短缺或利益驱动、规划调整、出让方没有按约交付土地，以及行政审批环节多、周期长。
针对存在问题的宗地，各地政府和国土资源部门进行了逐宗整改，目前已经对一半以上违约宗地制定了整改措施。
张大伟说，从全国主要城市土地市场来看，2017年土地成交总额刷新了历史记录。其中，土地供应量明显增加，尤其是限价房与租赁房等供应增加，将对2018年房地产市场带来明显影响。
“从目前房地产市场的库存结构来看，一二线城市已经基本完成了去库存任务。这种情况下，很多一二线城市为了抑制市场的上涨，开启了增加土地供应的政策”。张大伟进一步分析认为，“通过平稳市场供需结构，增加供应等综合措施，未来房地产市场价格预期有望继续降低”。
中指院相关负责人也认为，2018年“回归住房居住属性”仍将是房地产市场调控政策主旋律，增加供应、调整结构走向深化、需求外溢现象将持续，三四线城市内部分化将进一步加大。
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